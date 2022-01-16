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Состоялся благотворительный турнир по единоборствам памяти митрополита Филарета

16.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоялся благотворительный турнир по единоборствам памяти митрополита Филарета

В Минске прошел Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам памяти Героя Беларуси митрополита Филарета.

Около 800 атлетов разных возрастов соревновались в четырех боевых искусствах: каратэ, тхэквондо, киокусинкай и рукопашном бою. Также для гостей и участников был организован благотворительный концерт. Этот турнир стал восьмым по счету. Соревнования проводятся ежегодно с целью оказания помощи детям с ограниченными возможностями и популяризации здорового образа жизни. Средства, полученные от проведения соревнований, будут направлены на приобретение необходимых средств гигиены для детей, проживающих в психоневрологических интернатах Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам памяти Героя Беларуси митрополита Филарета. Около 800 атлетов разных...
 
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