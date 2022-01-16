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Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: извержение подводного вулкана в Тихом океане почувствовали по всему миру

16.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: извержение подводного вулкана в Тихом океане почувствовали по всему миру

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай – извержение этого подводного вулкана в Тихом океане почувствовали по всему миру.

Ударная волна была настолько сильной, что была слышна на другой стороне планеты: в Испании зафиксировали резкие толчки атмосферного давления. В Японии пострадала местная флотилия – часть кораблей просто перевернуло волнами.  Больше всего, конечно, разрушений на Фиджи, в Австралии и Новой Зеландии. Практически все на берегах просто смыло водой. Власти открыли центры эвакуации для пострадавших. 

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Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай – извержение этого подводного вулкана в Тихом океане почувствовали по всему миру. Ударная волна была настолько сильной, что была слышна...
 
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