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Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: извержение подводного вулкана в Тихом океане почувствовали по всему миру
Источник материала: ОНТ
Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай – извержение этого подводного вулкана в Тихом океане почувствовали по всему миру.
Ударная волна была настолько сильной, что была слышна на другой стороне планеты: в Испании зафиксировали резкие толчки атмосферного давления. В Японии пострадала местная флотилия – часть кораблей просто перевернуло волнами. Больше всего, конечно, разрушений на Фиджи, в Австралии и Новой Зеландии. Практически все на берегах просто смыло водой. Власти открыли центры эвакуации для пострадавших.
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Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай – извержение этого подводного вулкана в Тихом океане почувствовали по всему миру. Ударная волна была настолько сильной, что была слышна...
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