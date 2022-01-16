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Школьники кадетского класса в Гродно поставили спектакль о трагедии узников Освенцима

16.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Школьники кадетского класса в Гродно поставили спектакль о трагедии узников ОсвенцимаГродно поставили спектакль о трагедии узников Освенцима" class="one-news__figure-img">

Помнить больно, но забыть нельзя. Необычный рождественский спектакль поставили школьники кадетского класса в Гродно. Постановка по мотивам новогодней детской сказки, а в основе – реальная мировая трагедия. Уже состоялся дебют – представление вызвало зрительский интерес. Составлен гастрольный тур.


Трогательный вальс цветов, елка, подарки и любимый многими символ Рождества – Щелкунчик. Все начинается с волшебной ночи, которую описал знаменитый сказочник. Вот только мечта у главной героини не совсем гофмановская. Фраза «чтобы не было войны» переносит совсем в другую реальность. И герои в ней не сказочные, а настоящие. Имя главной героини сменилось порядковым номером. С этого момента ее стали звать 3741.

В постановке школьников – реальная боль заклейменных детей Освенцима. Елене Осовидной, прототипу главной героини спектакля, удалось спастись только потому, что адская печь, в которую ее уже поместили, оказалась перегруженной. Она выжила – 2 месяца босыми ногами шла из Польши в родной Гродно. А потом об ужасах смертельной обители рассказывала детям и внукам.

Постановку готовили несколько месяцев. Немало времени провели не только на репетициях, отрабатывая монологи и танцевальные номера. Изучали историю и трагедии тех, кто волею страшной судьбы оказался в лагере смерти. В школьном музее есть целая экспозиция узников Освенцима.

Глядя на игру актеров, не скажешь, что на сцене они впервые. Эмоции и страдания узников Освенцима пропустили через себя и передали зрителям. О постановке и нетривиальной игре молодых актеров узнали в городе. Составили гастрольный тур по школам и воинским частям. 

Это уже далеко не первое выступление, но в финале – снова слезы. История – память, а не повторение пройденного. Так считают все участники этого перфоманса. И чтобы подобное прошлое не стало будущим, историческая правда должна жить, какой бы страшной она ни была.

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Теги: Гродно
 
 
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Помнить больно, но забыть нельзя. Необычный рождественский спектакль поставили школьники кадетского класса в Гродно. Постановка по мотивам новогодней детской...
 
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