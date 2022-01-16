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Биатлонист Антон Смольский занял третье место в гонке преследования этапа Кубка мира в Рупольдинге

16.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Биатлонист Антон Смольский занял третье место в гонке преследования этапа Кубка мира в Рупольдинге

Белорусский биатлонист Антон Смольский занял третье место в гонке преследования шестого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский биатлонист стартовал третьим, отставая от лидера гонки – франацуза Кентена Фийона Майе на 32 секунды. На двух огневых рубежах при стрельбе лежа Смольский допустил по одному промаху, в результате чего он ушел на третий круг лишь 17-м. Однако на стойках белорус не допустил ни одного промаха и финишировал третьим, сократив отставание от Кентена Фийона Майе до 13 сек.

При этом второе место занял россиянин Александр Логвинов, допустивший на дистанции один промах и отставший от лидера гонки на 8,8 сек.

Фото: БЕЛТА

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Белорусский биатлонист Антон Смольский занял третье место в гонке преследования шестого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает БЕЛТА....
 
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