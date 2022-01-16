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В Австрии ввели обязательную вакцинацию для людей старше 18 лет

16.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австрии ввели обязательную вакцинацию для людей старше 18 лет

Правительство Австрии приняло решение о введении обязательной вакцинации для всех жителей страны старше 18 лет. Об этом со ссылкой на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера сообщает ТАСС.

«Обязательная вакцинация стартует в начале февраля», – заявил Карл Нехаммер, добавив, что затронет она только лиц старше 18 лет. При этом обязательная вакцинация не затронет беременных женщин, лиц, переболевших в течение полугода после заболевания, а также людей, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья.

Напомним, ранее правительством Австрии было принято решение об обязательной вакцинации всех лиц старше 14 лет, однако эта мера спровоцировала резкую критику и массовые протесты. В итоге правительство решило отменить непопулярное решение и смягчить рамки обязательной вакцинации.

Фото: Freepik

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Правительство Австрии приняло решение о введении обязательной вакцинации для всех жителей страны старше 18 лет. Об этом со ссылкой на заявление австрийского...
 
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