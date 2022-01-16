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В Австрии и Австралии проходят акции протеста против COVID-ограничений и принудительной вакцинации

16.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австрии и Австралии проходят акции протеста против COVID-ограничений и принудительной вакцинации

Карантинные ограничения и принудительная вакцинация выводят людей на митинги. Уже по традиции в Австрии – протестные выходные.

Именно там самые строгие в Европе ограничения для невакцинированных. Можно выходить только в ближайший продуктовый магазин, на работу. Тем, кто не болел, требуется три прививки. Тысячи протестующих – против нарушений их прав.

А в Австралии демонстранты называют ковид-ограничения тиранией со стороны правительства. Акции протеста в крупных городах стали регулярными, но власти не слышат людей. Решать вопрос предпочитают силовыми методами.

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Карантинные ограничения и принудительная вакцинация выводят людей на митинги. Уже по традиции в Австрии – протестные выходные. Именно там самые строгие в Европе...
 
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