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В Австрии и Австралии проходят акции протеста против COVID-ограничений и принудительной вакцинации
Источник материала: ОНТ
Карантинные ограничения и принудительная вакцинация выводят людей на митинги. Уже по традиции в Австрии – протестные выходные.
Именно там самые строгие в Европе ограничения для невакцинированных. Можно выходить только в ближайший продуктовый магазин, на работу. Тем, кто не болел, требуется три прививки. Тысячи протестующих – против нарушений их прав.
А в Австралии демонстранты называют ковид-ограничения тиранией со стороны правительства. Акции протеста в крупных городах стали регулярными, но власти не слышат людей. Решать вопрос предпочитают силовыми методами.
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Карантинные ограничения и принудительная вакцинация выводят людей на митинги. Уже по традиции в Австрии – протестные выходные. Именно там самые строгие в Европе...
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