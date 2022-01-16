Пару минчан поймали на воровстве косметики в магазине

Источник материала: ОНТ

Мужчину и женщину задержали за воровство косметики из магазина в Минске. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает МВД.

Инцидент произошел на ул. Нестерова. В магазине косметики и парфюмерии сработала сигнализация. Как оказалось, кнопку тревоги нажали продавцы магазина, заметившие что пара посетителей пытается украсть товары.

Мужчине удалось скрыться с места преступления, а вот его подельнице помешали работники магазина. Впрочем, далеко злоумышленнику уйти не удалось – его опознали и задержали всего в нескольких кварталах от места преступления. Как оказалось, 38-летний житель столицы уже был неоднократно судим за кражу, грабеж, а также незаконный оборот наркотиков.

Всего фигурантам удалось украсть товаров на 500 рублей – похищенное они складировали в ячейке хранения, а затем, планировали перепродать товары на рынке по более низкой цене. Теперь в отношении их возбуждено уголовное дело.

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