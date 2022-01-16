Крещенский забег прошел в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В столицу из разных городов приехали те, кто устал от ходьбы и не боится испытать себя температурами. В Минске состоялся Крещенский забег.





Ровно в полдень больше 200 человек в общем старте ринулись в парк Победы. На беговой дорожке – люди разных профессий и возрастов. Самому младшему – 15, старшему – 72. Большинство преодолели 5-километровую дистанцию, более подготовленные пошли на 20 километров.

После жаркого забега – студеная речная вода, после чего согрелись в бочковой бане на берегу Свислочи. Чай, кофе, печенье как приятное послевкусие.

Такая репетиция перед Крещением. Через три дня православный мир отметит одно из самых серьезных событий. А 23 января в столице пройдет фестиваль закаливания. Желающих броситься в жар и холод организаторам уже трудно сосчитать.

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