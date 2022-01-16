Переговоры России и НАТО: какие требования выдвинула Москва и что ответил Вашингтон?

Источник материала: ОНТ

Россия и союзники показали, что в состоянии быстро реагировать на террористические угрозы. А значит, разговор с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене проходил на равных. Москва предлагает договориться, разработать правила, чтобы снизить градус военного напряжения в Европе. Ведь перманентное расширение Североатлантического блока на Восток, планы по размещению ударных ракетных систем в нашем регионе, обвинения в том, что вот-вот русские нападут на Украину – весь этот милитаристский микс как минимум нервирует и требует быть постоянно на чеку.

Вообще же самим переговорам предшествовала усиленная медийная артподготовка со стороны Запада. И тут, очевидно, преследовались сразу несколько задач. Во-первых, подготовить собственную аудиторию, сделать её более лояльной – мол, не стоит волноваться, наше дело правое и позиции крепки. Во-вторых, постараться ослабить позиции оппонента – вот в СМИ мы категоричны, такими же непреклонными и твердыми будем и во время дискуссий.

В этот раз Россия точно пришла не за любовью. На повестке дня ни много ни мало – правила игры на ближайшие годы и гарантии безопасности в Европе. Суть предложений Москвы: отказ от расширения НАТО и ввод ограничений на размещение ряда вооружений в Восточной Европе. Проще, словами главы российской делегации заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова: «Собирайте манатки и отправляйтесь на рубежи 1997 года». Может, и не очень дипломатично, но зато доходчиво.

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России: «В тупик это все заводить нельзя. Нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиций по ключевым вопросам. Если этого против ожиданий не произойдет, тогда вопрос будет рассматриваться и оценки ситуации будут даваться с учетом всей совокупности факторов».

А то что? Примерно так попытались по началу реагировать на предложения Москвы западные партнеры. Но, видимо, когда изучили перспективы и последствия, увидели, что в переговорные группы включены не только дипломаты, но и представители минобороны, поняли – ставки, действительно, высоки. Чего только стоит жесткий тон России.

С учетом серьезности ситуации, американцы сразу же подключили собственную «тяжелую артиллерию». Первой от США пошла Венди Шерман. Ее специализация – именно сложные переговоры. В отличие от позиции коллеги Виктории Нуланд: «давайте разгромим Россию», Шерман ищет возможности прийти к согласию и выгоде. Такой, конечно, какой ее видит Белый дом. Понятно, что и сейчас никаких явных уступок Москве, но без радикализма. Риторика примерно такая: агрессор, который вот-вот нападет на Украину, не может требовать гарантий. Или уж нападайте, тогда вас ждут «адские санкции», или прекращайте военные учения на своей же территории.

Венди Шерман, заместитель Госсекретаря США: «Я думаю, что Россия очень громко и ясно услышала сегодня от всех союзников то, что очень трудно вести диалог, заниматься дипломатией, рассчитанной на успех, когда на самом деле у вас есть 100 тысяч солдат на границе, учения с боевой стрельбой, пропаганда и дезинформация. Поэтому, если Россия хочет добиться дипломатического успеха, а я, конечно, надеюсь, что они хотят этого, потому что последствия для них будут весьма серьезными, они должны снизить эскалацию».

Подобные аргументы Запада в России называют «клиническим эпизодом паранойи». Календарь предполагаемого нападения на Украину уже захватил несколько месяцев, а на войну русские так и не явились. Между тем, именно факт несостоявшейся агрессии на переговорах ставили Москве в упрек и, тем самым, пытались лишить возможности ставить хоть какие-то условия. Так не пойдет, уже на втором раунде переговоров – теперь с НАТО – снова заявила российская делегация. Менее чем за 15 лет вокруг американского ядра объединились почти все страны бывшего, так называемого, Восточного социалистического блока. Венгрия, Румыния, Литва, Латвия, Польша. В общей сложности 30 государств. Не в дверь, так в окно в НАТО пытается попасть Украина. Ни она, ни Грузия, ни Молдова не должны в будущем становиться плацдармом альянса – требует Москва. В ответ же можно получить размещение российских вооружений, например, в Латинской Америке? На это Запад готов дать решительный ответ – сразу же заявили в США, а вот от собственной политики открытых дверей НАТО отказываться не готово.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Что касается членства и открытых дверей НАТО, все союзники объединены основным принципом – каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь. Это закреплено во многих основополагающих документах, которые являются основой для Европейской безопасности. Все союзники полностью согласны с тем, что только Украина и члены альянса могут решать, когда Украина готова стать членом НАТО. И, конечно, у России нет никакого права вето».

Иных заявлений на публике, говорят в России, от партнеров не ожидали. Сразу же принять все условия Москвы для Запада равносильно капитуляции. Уже видны попытки заболтать проблемы и растянуть сам процесс, мол рассосется. Не рассосется – Россия, выдвинув конкретные требования, ожидает такого же конкретного ответа – «да-да», «нет-нет». Ведь «нет» – это тоже ответ, за которым, и, похоже, партнерам это доходчиво объяснили, наступят весьма неприятные последствия.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Накопилось. За период с 90-х годов, с обещаний о не расширении НАТО, о не продвижении военной инфраструктуры на Восток, о не размещении существенных боевых сил на территории новых членов. Они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями, и НАТО в течении пяти волн расширения подошло вплотную к нашим границам. Причем Запад осуждает насильственные действия против мирных граждан, нарушение прав человека, но, когда кровавые перевороты совершаются людьми, присягающими на верность Западу, Запад просто берет их в свои объятия. Нашему терпению пришел конец. Вы знаете, что мы долго запрягаем, запрягали мы очень долго. И сейчас нам пора ехать. Ждем, когда ямщик на той полоске нам ответит конкретно на наши предложения».

У западного ямщика на это ровно неделя. Ответов ждут письменно, чтоб уже точно не вырубить топором. Причем, реакция должна быть не общей, а конкретной – на каждое из переданных Россией предложений.

Ни одна из сторон не отрицает, что переговорный процесс идет сложно. Подтверждение: и отсутствие совместных заявлений, и призывы сторон скептически относиться к оценке диалога участниками. И Москва, и Вашингтон, и Брюссель говорят о том, что больше внимания намерены уделять конкретным делам, которые последуют за всеми раундами встреч. И развязка вряд ли будет быстрой, но вот в чем точно сходятся эксперты, так это в том, что угроза «горячего большого противостояния» заметно снижена. И именно из-за того, что противники решились сеть за один стол друг с другом. А дальше, наверное, было как в последней части известной саги «Сумерки»: помните? Тому, кто стоит напротив тебя, порой достаточно просто рассказать, нарисовать картину того, что будет, если начнется война. И иногда лишь одного этого знания достаточно, чтобы первый удар не был нанесен.

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