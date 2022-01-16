Тело одного из утонувших 29 декабря мальчиков найдено в Западной Двине

Источник материала: ОНТ

В Полоцком районе в реке Западная Двина водолазы ОСВОД обнаружили тело одного из утонувших 29 декабря мальчиков. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.

Тело ребенка 2009 года рождения было обнаружено на глубине 3,5-4 метров, в 700-800 метрах от места утопления. Работы по поиску тела второго ребенка продолжаются.

Напомним, трагический инцидент произошел 29 декабря близ деревни Козьянки Полоцого района. Около 16:28 в службу спасения поступил сигнал о провалившихся под лед детях на реке Западная Двина. Дети катались на тюбинге на берегу реки, когда они провалились в промоину. Течение унесло их под лед.

Фото: МЧС

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