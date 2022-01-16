Как Казахстан возвращается к мирной жизни. Интервью с политологом Эдуардом Полетаевым

Источник материала: ОНТ

Что происходит в Казахстане после отбытия войск ОДКБ и какова ситуации в наиболее горячей точке страны – городе Алматы, где протесты вылились в вооруженный мятеж? Об этом в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал политолог, журналист-международник, руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев.

Эдуард Полетаев, политолог, журналист-международник: На улицах появились машины, общественный транспорт заработал. Магазины еще пока работают с ограничениями, с 23 до 7 часов без причины лучше не ездить, не выходить на улицы. Предупреждают, по телевидению каждый час напоминают, что антитеррористическая операция продолжается. Алкоголь запрещен к продаже. Но в целом, люди выходят на работу, что-то происходит. Есть, конечно, проблемы. Восстановление будет достаточно долгим. Я вот сейчас в районный отдел ЗАГС сходил, получить одну справку, а мне сказали, что в результате нападения сервер не работает и когда восстановят – непонятно. Проблем очень много.

Впервые Казахстан столкнулся с таким массовым разграблением магазинов со стороны собственных граждан. При чем мародерством занимались не только нападавшие, но и простые люди заходили в магазины и выносили все что можно. Не было ни камер, ни контроля, ни охраны.

Полиции очень тяжело сейчас работается. Нужно и восстанавливать то, что было разбито и сожжено. Нудно искать оружие, допрашивать людей. Только в Алматы 2 тыс. человек задержано, а всего – около 10 тыс.

Государство пообещало оказать помощь бизнесу разграбленному, но опять-таки не хватает людей, чтобы зафиксировать убытки. Когда я изучал конфликтологию на примере Казахстана, считалось, что большие расстояния между городами не позволят создать конфликтную ситуацию в целом по стране и они будут локализованы. Но со временем, с развитием интернета, оказалось, что границы и расстояния не имеют особого значения. Оказалось, что координация протеста велась онлайн и оказалось, что это было способно стереть преграды.