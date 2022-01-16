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Яков Кедми: Ввод войск ОДКБ переломил ситуацию в Казахстане, пытавшиеся захватить власть стали действовать по принципу «спасайся кто может»

16.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Яков Кедми: Ввод войск ОДКБ переломил ситуацию в Казахстане, пытавшиеся захватить власть стали действовать по принципу «спасайся кто может»

Имели ли власти Казахстана возможность самостоятельно справиться с вспыхнувшими в стране беспорядками, или же ввод миротворческой миссии ОДКБ был единственной возможностью стабилизировать ситуацию в стране? На этот вопрос в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил израильский политический аналитик Яков Кедми.


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Имели ли власти Казахстана возможность самостоятельно справиться с вспыхнувшими в стране беспорядками, или же ввод миротворческой миссии ОДКБ был единственной...
 
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