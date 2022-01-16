|
Яков Кедми: Ввод войск ОДКБ переломил ситуацию в Казахстане, пытавшиеся захватить власть стали действовать по принципу «спасайся кто может»
Источник материала: ОНТ
Имели ли власти Казахстана возможность самостоятельно справиться с вспыхнувшими в стране беспорядками, или же ввод миротворческой миссии ОДКБ был единственной возможностью стабилизировать ситуацию в стране? На этот вопрос в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил израильский политический аналитик Яков Кедми.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яков Кедми: Ввод войск ОДКБ переломил ситуацию в Казахстане, пытавшиеся захватить власть стали действовать по принципу «спасайся кто может»
Имели ли власти Казахстана возможность самостоятельно справиться с вспыхнувшими в стране беспорядками, или же ввод миротворческой миссии ОДКБ был единственной...
|
Архив (Разное)