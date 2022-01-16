Неделя с белорусскими миротворцами в Казахстане. Репортаж ОНТ

Источник материала: ОНТ

Миссия ОДКБ продолжалась около недели – миротворцы вернулись к местам постоянной дислокации, среди них и белорусские военные. Они стали частью контингента, который приблизил рассвет порядка. Больше недели с нашими военными в Казахстане, в непосредственной близости от бурлящей Алматы провел Никита Полякевич. И вот его репортаж.





Алматы разграбленная, разрушенная, как после войны. Окна магазинов по-прежнему заколочены, еще не убраны осколки стекол… Такой её местные жители видят впервые. Ведь привычный уклад жизни изменился за считанные часы. Боевики на улицах, стрельба и смерть – всё это стало реальностью.

Офис телекомпании «Мир». Первый этаж здания полностью разрушен, повсюду валяется стекло, местами видны следы от огнестрельного оружия. Вот такую демократию хотели принести в Казахстан.

И пока местные силовики «сдавались», переходили якобы на сторону народа, на помощь в трудную минуту пришли миротворцы ОДКБ, а среди них и белорусы. И именно Казахстан стал первой горячей точкой для наших военных.

Голубые каски – именно так называют миротворческий контингент ОДКБ. И пришли военные не воевать, а помогать. То, что отрабатывали годами, пришлось применить на практике.

Спецрейсы один за одним приземлялись на военном аэродроме в Жетыгене, это чуть более 50 километров от Алматы. И здесь же расположился первый пост охраны. Ведь всего в сотне метрах – взлетно-посадочная полоса и радиолокационный комплекс. А эти стратегические объекты должны были оставаться под надежной защитой. Потому их охрану возложили на белорусских миротворцев.

Ещё один блокпост – только он уже совместный с казахами. Понимание с полуслова. Ведь цель-то одна – противостоять сообща противнику.

На аэродроме были и внештатные ситуации, когда вставать военным приходилось не по звонку будильника, а по военной тревоге. Но и к этому белорусы оказались готовы.

И пока жизнь в городе восстанавливалась, на стратегических объектах стреляли. Миротворцы отбивали нападение на арсенал с оружием. Его, к слову, под охрану тоже взяли белорусские миротворцы. Склад боеприпасов чуть севернее Алматы – и там миротворцы несли службу круглосуточно. На подъездах посты охраны то и дело перепроверяли машины, документы, чтобы никто чужой не заехал в запрещенную зону.

Когда закончится миссия, не знал никто. Да и военные особо не спрашивали, ведь понимали, что нужно помочь. Но командировка оказалась недолгой. Президент Токаев поблагодарил братьев по оружию и объявил о завершении миссии.

Для витебских десантников – это первый боевой опыт. И белорусы приехали сюда не воевать, а помогать. В частности, в защите важных объектов инфраструктуры. И в такие моменты понимаешь, что наши военные – это надежный щит обороны для родной страны.

Спустя 13 часов рейсы с белорусскими миротворцами вернулись домой. Аэродром Жетыген, дозаправка в Оренбурге – и Минск. Чуть больше недели длилась спецоперация в Казахстане. И вернулись все, без потерь.

Лично поприветствовать военных приехал и Александр Лукашенко. Для Президента это тоже первая подобная встреча за 17 лет существования миротворческой роты.

Белорусский контингент и туда, и обратно доставляли борты российских военно-космических сил. Когда 10-й, последний ИЛ приземлился в Мачулищах, стало понятно – операция завершена успешно. Хотя все время никто не знал, чем ещё, кроме охраны стратегических объектов, придется заниматься белорусам. В торжественной обстановке наградили отличившихся, но награждены будут все, это поручение Президента министру обороны.

Но самая главная награда, конечно, ждала дома. Родители, жены, дети – в семьях военных не всегда знают детали командировки, здесь придерживаются правила, что родным должно быть спокойно. Это теория, на практике, конечно, они очень волнуются. Поэтому и эмоции накануне были через край.

Миротворческая миссия белорусских войск завершена. До следующего вызова. Сейчас продолжается нагнетание обстановки, а силы ОДКБ – это, похоже, мощная сдерживающая сила.

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