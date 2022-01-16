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Яков Кедми: Казахстан был наполнен бензиновыми парами. Достаточно было любой вспышки, чтобы начался взрыв

16.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Яков Кедми: Казахстан был наполнен бензиновыми парами. Достаточно было любой вспышки, чтобы начался взрыв

Можно ли было успокоить протест в Казахстане уступками? Ведь власть сразу же снизила цены на газ, ввела регулирование цен, в отставку отправили правительство. На этот вопрос в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил израильский политический аналитик Яков Кедми.


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Можно ли было успокоить протест в Казахстане уступками? Ведь власть сразу же снизила цены на газ, ввела регулирование цен, в отставку отправили правительство. На...
 
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