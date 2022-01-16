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Яков Кедми: Казахстан был наполнен бензиновыми парами. Достаточно было любой вспышки, чтобы начался взрыв
Источник материала: ОНТ
Можно ли было успокоить протест в Казахстане уступками? Ведь власть сразу же снизила цены на газ, ввела регулирование цен, в отставку отправили правительство. На этот вопрос в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил израильский политический аналитик Яков Кедми.
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Яков Кедми: Казахстан был наполнен бензиновыми парами. Достаточно было любой вспышки, чтобы начался взрыв
Можно ли было успокоить протест в Казахстане уступками? Ведь власть сразу же снизила цены на газ, ввела регулирование цен, в отставку отправили правительство. На...
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