Погромы, мародерство и хаос: как Казахстан приходит в себя и почему помощь ОДКБ сыграла ключевую роль в восстановлении мира в стране?

Источник материала: ОНТ

В казахстанские города постепенно возвращается мир. Контртеррористическая операция в Алма-Ате завершена – власть может выдохнуть и начинать работу над ошибками. И вот один из выводов: мы столкнулись с самым серьезным вызовом за всю новейшую историю Казахстана – это оценка событий от президента страны.

У её руля Касым-Жомарт Токаев чуть меньше двух лет. В 2019-м он стал преемником Нурсултана Назарбаева. Токаев – кадровый дипломат. Службу начинал в МИД СССР, возглавлял женевское отделение ООН. Знает пять языков. Написал несколько книг. Одна из них называется «Свет и тень» – название получилось говорящим и даже пророческим. Книга посвящена политике Казахстана и дипломатии. При этом понятия «свет и тень» отражают представления автора о жизни, где есть добро и зло, черное и белое. Токаев писал о необходимости искать новые формы борьбы с терроризмом и экстремизмом.

То есть он не идеалист, а реалист, который изучал природу протестов. И делал выводы, например, что в основе терроризма и экстремизма – лежит не борьба бедных против богатых. Но реальность и практика оказалась сложнее. И тень накрыла Казахстан. И начало 2022-го в историю страны войдёт как самая темная ночь. И здесь есть особенности: например, стремительность, с которой разгорелся пожар протеста, как была пропущена традиционная маскировочная конфетно-букетная стадия мирного негодования с женщинами с цветами в белом. А буквально сразу, с разгона начались погромы, мародерства, убийства и обезглавливания. Спецслужбы проспали. И вопрос: они не смогли противостоять террористам? Оказались растеряны? Или не захотели – собирались извлечь выгоду? А это уже предательство. Об этом, конечно, публично не скажут. Но на эту версию намекает факт того, что с должности снят и обвинен в госизмене глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов – влиятельный топ-чиновник, который занимал ключевые посты, включая премьерский.

Так или иначе, своими силами власти Казахстана рисковали не справиться, а потому президент запросил поддержки от ОДКБ – военный блок, которому тоже уже 30 лет, создан для помощи его участникам в случае внешней угрозы. Терроризм – это тоже элемент внешнего вмешательства. А потому миротворцы впервые на практике помогли, кардинально изменили расстановку сил и приблизили «рассвет порядка».

В понедельник, когда в Казахстане был объявлен национальный траур, прошел первый и к тому же внеочередной саммит участников ОДКБ, на котором провели «разбор полетов», фигурально и буквально: оценили, как быстро и эффективно среагировали миротворческие силы на запрос о помощи, как оперативно прилетели и рассредоточились.

Казахстан пережил, пожалуй, самые чёрные дни за три десятилетия независимости. Это было похоже на падение в бездну. Но где-то там, на излёте страну и её президента как будто кто-то подхватит, словно доказывая давно известную истину, что старый друг лучше новых двух. Даже если те из Брюсселя или Вашингтона.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: «Для нас важна не только военная, но и моральная поддержка партнёров по ОДКБ. Все государства-участники выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана».

Токаев сам обратится за помощью в ОДКБ. Тут как-то невольно вспомнятся кадры его недавних встреч с руководством Евросоюза. Президент Казахстана едва ли не единственный «рукопожатный» в этом уважаемом объединении. Всего за месяц до случившегося в Брюсселе обсуждают политические и экономические реформы в Казахстане. Урсуле фон дер Ляйен они, к слову, очень нравятся. Может, оттого бесчинств и мародёрства на улицах казахстанских городов она просто не заметит. По привычке призовёт соблюдать права граждан, не уточнив при этом, каких именно.

Ни одна страна не введёт против Казахстана санкций, за приказ стрелять на поражение президента Токаева лишь слегка пожурят. Единственным событием, на которое более-менее заметно отреагирует Запад, станет введение миротворческих сил ОДКБ. Госсекретарь США потребует от Нур-Султана (теперь уже только столицы) объяснений. А что, разве Казахстан когда-то состоял в НАТО?

Энтони Блинкен, государственный секретарь Соединённых Штатов Америки: «У нас есть реальные вопросы о том, почему они были вынуждены обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но сейчас необходимо решить всё это мирным путём, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны».

Непонятно, что за взрывами и выстрелами смогли расслышать в Вашингтоне. А вот в Минске, Ереване и Москве услышат одно – призыв о помощи. В Бишкеке и Душанбе – то же самое. Факт остаётся фактом: ввод миротворцев остановил хаос, охвативший Казахстан. На внеочередном саммите ОДКБ Касым-Жомарт Токаев поблагодарит за боевое братство и приведёт множество доводов, почему случившееся – попытка государственного переворота. Другой вопрос – кто организатор?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что, как в Беларуси, других странах, так и в Казахстане мы придём в ту же точку».

Александр Лукашенко узнаёт почерк и убеждён: здесь всё по классике. Ведь опыт – сын ошибок трудных.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Главное – это уроки, которыми занимается руководство Казахстана. Внешние – сделают вывод, но и внутренние причины. Анализируя обстановку в Беларуси, исходим из того, что кроме внешних причин (у нас они явно были видны, а в Казахстане пытаются докопаться до сути), были и внутренние причины. Нужно это усвоить, если мы этого не поймём, и будем пенять только на внешний фактор, значит, мы можем получить повторение событий».

Если история не учит, то больно ударяют грабли. Об опасности спящих террористов в регионе не раз предупреждал Эмомали Рахмон. По данным таджикской стороны, сейчас в Афганистане (на южных границах ОДКБ) – больше шести тысяч боевиков. О том, что вслед за Беларусью может вспыхнуть любая постсоветская страна, твердил Александр Лукашенко. О том, что, играя в многовекторность и либеральную экономику, можно заиграться, шутил (хотя шутил ли?) Владимир Путин.

Спустя два года им уже не так смешно. И сегодня все лидеры ОДКБ убеждены: это урок не только для Казахстана.

Владимир Путин, президент России: «Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств, я здесь согласен с Александром Григорьевичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций».

И сколько бы не было в природе цветов, кто-то будто мажет всё одной кистью. ОДКБ в этих условиях показала смысл своего существования тем, кто считал организацию бесполезной.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не надо излишнее стесняться и озираться на Запад или его отдельные государства. Будем смотреть резко по сторонам – свернём шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов – мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты. Мы не пришли туда по своему желанию: нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну. И мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех, это хороший прецедент».

Есть и ещё одна ирония судьбы. В этом году в ОДКБ председательствует Армения, лидера которой к власти привела как раз улица. Он, правда, быстро понял, как переменчива эта народно-уличная любовь. Выбравшись после сдачи Нагорного Карабаха из внутриполитического кризиса целым и невредимым, сейчас он понимает, как опасны могут быть уличные волнения.

А в самом Казахстане тем временем новое правительство раздаёт первые указания и обещает реформировать силовой блок, Национальный банк впредь должен усиленно контролировать отмывание денег, полученных от сделок с душком. Выводы, похоже, сделаны. И вот сейчас, когда обстановка более-менее стабилизировалась, самое время задуматься – а что было бы, не приди союзники по ОДКБ на помощь. И если вопрос – кто подставил президента Токаева – ещё актуален, то точно можно сказать, кто его спас.

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