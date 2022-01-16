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Диетологи назвали четыре простых способа поддержать иммунитет во время пандемии
Источник материала: ОНТ
Американские врачи-диетологи рассказали о нескольких простых способах поддержать иммунитет во время пандемии,
Первый совет – употреблять больше продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, а также пить достаточное количество воды. При этом наиболее полезным продуктами они назвали цитрусовые, гранат или гранатовый сок, а также ягоды.
Второй совет – пить зеленый чай: напиток содержит катехины – органические вещества, которые защищают клетки от повреждений. Впрочем, диетологи отмечают, что в принципе важно не допускать обезвоживания, которое может существенно замедлить работу иммунитета.
Также специалисты советуют включить в рацион большее количество овощей, таких как шпинат, капуста, брокколи и зеленые бобы. Обусловлено это высоким содержанием витамина С, который играет важную роль в производстве белых кровяных телец, защищающих организм от инфекций.
Кроме того, укреплению иммунитета поспособствует и хороший сон. Так, во время сна организм производит молекулы, борющиеся с инфекциями. Данный процесс может быть прерван из-за малого количества сна, что нанесет иммунной системе серьезный урон.
Фото: Freepik
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Американские врачи-диетологи рассказали о нескольких простых способах поддержать иммунитет во время пандемии, передает издание Eat This, Not That! Первый совет –...
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