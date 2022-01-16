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В минском клубе распылили перцовый баллончик, милиция проводит проверку
Источник материала: БелТА
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском клубе "Crazy Horse" во время вечеринки распылили перцовый баллончик, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"На месте находится следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудники милиции проведут проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего", - рассказала Наталья Ганусевич.-0-
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"На месте находится следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудники милиции проведут проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего", -...
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