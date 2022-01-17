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В минском клубе в толпе людей распылили перцовый баллончик
Источник материала: ОНТ
В минском клубе «Crazy Horse» неизвестный распылил перцовый балончик во время вечеринки. Об этом со ссылкой на данные МВД
Фото: сайт БЕЛТА / социальные сети
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В минском клубе «Crazy Horse» неизвестный распылил перцовый балончик во время вечеринки. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает БЕЛТА. Фото: сайт БЕЛТА / социальные...
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