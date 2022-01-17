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В минском клубе в толпе людей распылили перцовый баллончик

17.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В минском клубе в толпе людей распылили перцовый баллончик

В минском клубе «Crazy Horse» неизвестный распылил перцовый балончик во время вечеринки. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает БЕЛТА.

Фото: сайт БЕЛТА / социальные сети 

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В минском клубе «Crazy Horse» неизвестный распылил перцовый балончик во время вечеринки. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает БЕЛТА. Фото: сайт БЕЛТА / социальные...
 
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