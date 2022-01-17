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Военные ОДКБ каждый год тренируют слаженность действий. Посмотрите, как проходят совместные учения
Источник материала: ОНТ
В вестернах есть классический ход под названием «кавалерия из-за холмов». Когда главные герои оказывались в безвыходной ситуации, вдруг рядом оказывался конный отряд, который коренным образом переворачивал ситуацию. Собственно, миротворцы ОДКБ, по сути, исполнили роль такой кавалерии, которая поддержала пошатнувшуюся государственность Казахстана.
И речь не столько в тех нескольких тысячах хорошо обученных военных – просто за ними общие интересы союзников Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. А это уже совсем другие ставки. А потому экстремистский протест моментально стал растворяться. Потому что стало ясно – он обречен.
Получилось для многих внезапно – ведь до сих пор эту силу никто на практике не задействовал. Но время пришло. И теперь Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) показали эффективность.
Впрочем, чтобы её достичь, проведена большая работа. Военные ОДКБ каждый год до автоматизма тренируют навыки и слаженность действий. Вот какую подготовку они прошли только в прошлом году на совместных учениях – покажем кратко, но доходчиво и зрелищно.
Подробнее – в видеоинформации
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В вестернах есть классический ход под названием «кавалерия из-за холмов». Когда главные герои оказывались в безвыходной ситуации, вдруг рядом оказывался конный...
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