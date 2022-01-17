Гарант безопасности в кризисных ситуациях. Зачем Беларуси ВНС и как оно повлияет на будущее страны?

Источник материала: ОНТ

Всебелорусское народное собрание, хорошо всем знакомое из новейшей истории, идеально подходит под собирательный образ – коллективный Президент. Особенно, если вспомнить ключевой конституционный тезис: единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Беларуси является народ. У ВНС также появится конституционный статус, если поправки в основной закон народ одобрит. Финальное слово за белорусами на февральском референдуме.





Для Петра Леонидовича абсолютная ценность – жизнь. Отсюда профессия. Как многие медики, мыслит практично, понимает – помощь пациентам зависит от хороших специалистов, оснащенности больницы и новейшего оборудования. А это вопросы денежные. Дальше цепная реакция – «сильная экономика» равно «процветающая страна». Но полагаться лишь на государство в этом вопросе, уверен Петр Леонидович, заблуждение. Благополучие – это ответственность каждого. Потому стал делегатом шестого Всебелорусского народного собрания.

Пётр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области: «Страна, как и корабль, плывет до определенной отметки, после которой нужно сменить курс, и мы прекрасно видим, что наша соседка Украина, к сожалению, которая попыталась слишком резко сменить этот курс, нарвалась на целый ряд подводных мин. Ценность и мудрость политики нашего государства, что этот курс решено менять очень аккуратно. Без революций, взрывов и потрясений. И в этой ситуации я вижу значение ВНС как некого стабилизатора».

Поэтому почти четверть века назад и возникла идея народного собрания. Лето 1996 года многие вспоминают, как время противостояния. С одной стороны – исполнительная власть и Президент, с другой – парламент, который не смирился с появлением нового центра силы, ведь речь шла о перераспределении полномочий между ними. По сути, это определяло путь развития страны. Тогда в Конституции не был прописан механизм разрешения конфликта. Для выхода из ситуации Александр Лукашенко предложил провести референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Но прежде совет с народом как с единственным источником государственной власти.

Утром 19 октября 96-го года возле минского Дворца спорта было в прямом смысле не протолкнуться. Так началось первое Всебелорусское народное собрание. В кулуарах то и дело обсуждали предстоящую повестку. Кого-то больше интересовал политический кризис, для кого-то в приоритете оставались вопросы экономики: нужно было остановить инфляцию и не погрязнуть в долгах. Одно едино – для каждого не безразлично молодое и суверенное государство. На собрании присутствовало около 5 тысяч делегатов – люди со всех регионов страны и крупных трудовых коллективов. Говорили они о том, что наболело. Где-то даже по-рабочему, по-крестьянски. Но, главное, откровенно. Путь развития страны был выбран. Самим народом. С этого момента ВНС – гарант безопасности в кризисных ситуациях.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси: «Положительный опыт был воспринят в последующих пяти собраниях в том, что на каких-то сложных этапах именно такой орган должен определять стратегию и направление развития нашего государства. ВНС не входит ни в одну из ветвей государственной власти, оно как бы стоит над всеми ветвями власти и является таким своеобразным страховочным элементом, своеобразным арбитром в случае каких-то возможных разногласий, острых ситуаций между различными ветвями власти».

Уже ко второму собранию через пять лет после первого подошли со значительными переменами – определено конституционное устройство страны, утверждены государственные символы, зверская инфляция остановлена. Экономика пошла вверх: ВВП увеличился, в стране ежегодно возводили миллионы квадратных метров жилья, была обеспечена продовольственная безопасность страны. Не забыли о пище духовной.

Споры о том, что ВНС – это очередной орган представительной власти, не утихают и сегодня. Мол, он излишний, потому что дублирует полномочия парламента. Контраргумент – в той же нижней палате парламента только 110 депутатов, тогда как делегатов – 1200. Кто-то спор продолжит – это ведь тоже избранники народа, они также на защите интересов людей. Всё так! Но уникальность собрания всё же в охвате слоев населения: в зале от заводчанина до министра. Кроме того, законодательной функции у народного вече в отличие от парламента нет.

Когда народ решает свою судьбу самостоятельно – не это ли демократия? Но сегодня народное вече приобретает особый смысл. Потому, уверены эксперты, в проекте изменений и дополнений Конституции появился целый раздел о ВНС.

За четверть века политический институт выдержал проверку временем – уже состоялось шесть Всебелорусских народных собраний. Момент настал – у ВНС могут появиться конституционный статус и новые полномочия. Но и здесь последнее слово за белорусами. Опять же по нашей традиции.

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