Политика двойных стандартов и антироссийская риторика. Как западные СМИ освещают события в Казахстане?

Источник материала: ОНТ

В событиях в Казахстане примечательны западные оценки. И в этот раз позиция была, можно сказать, классическая. Если это происходит на постсоветском пространстве, то тут же в ход идет мантра о том, что «добрый народ свергает на свалку истории злых диктаторов». И людям надо «дать возможность проявить свою волю». То есть власть должна «смотреть, но не трогать». И не мешать. Мирные протестующие, которые отрезают головы… Что-то в этом определении не сходится. Вот только что? А потому сказочные доктрины о благих «цветных революциях» рассеиваются для любого, кто хоть немного обладает критическим мышлением.





Впрочем, среди поддержавших протест – самый известный грузинский революционер, а ныне узник Саакашвили. Который рассказал (возможно, просто проговорился, но на весь белый свет), что недавно у него в гостях были казахстанские оппозиционеры, которые, по оценке Михо, готовы для великих дел и больших перемен.

Да, дел-то оппозиционеры руками экстремистов действительно натворили. И в решительности им не откажешь. Да так, что западным СМИ все сложнее было находить и выхватывать среди кровавого хаоса примеры мирного протеста. Но попытки лавировать среди дождевых капель не прекращаются и сегодня.

То есть в Казахстане – мирные протестующие, вооруженные до зубов. А вот если народный протест накрывает Капитолий, как раз недавно была годовщина бунта в США, то его участники тут же стали «внутренними террористами». Это сравнительно новое определение.

Оно жестче, чем просто враги. По уровню презрения и отношения их место где-то между убийцами и насильниками. Заметьте – у людей, которые пришли к американскому парламенту, не было в руках оружия, они не избивали до полусмерти полицейских. Но ярлыки и сроки очень быстро были найдены и задействованы.

Нового ничего ни в работе либеральных средств массовой информации, ни в основных заявлениях политических структур ЕС не наблюдается. Всё это время прослеживалась общая тенденция, если коротко – звучат призывы к сдерживанию, прекращению насилия, и, что интересно, обращены они, похоже, к властям Казахстана, а не к тем, кто взял в руки оружие.

Вот официальное заявление европейского МИДа, которое было опубликовано ещё 6 января. Через несколько дней после начала кризиса. «ЕС обеспокоен насилием, вспыхнувшим в Казахстане после мирных протестов, и готов оказать содействие в мирном урегулировании кризиса. Евросоюз призывает Казахстан уважать права человека и основные свободы своих граждан, в частности свободу собраний, выражения мнений и средств массовой информации».

Конечно, на фоне настоящих уличных боёв, которые развернулись в городах, охваченных беспорядками, вооружённых захватов административных зданий и мародёрства даже такой дипломатичный посыл с натяжкой можно назвать нейтральным, но, по крайней мере, ЕС выбрал наблюдательную тактику. Президент Токаев буквально месяц назад посещал Брюссель с визитом, Евросоюз подтвердил, что видит в Казахстане главного партнёра в Центральной Азии и менять эти сложившиеся отношения не готов.

Если в европейских заявлениях нет жёстких оценок, то из-за океана практически сразу раздались требования. «Казахстан должен незамедлительно аннулировать любые приказы силам безопасности об открытии огня на поражение без предупреждения», – заявила американская правозащитная организация Human Rights Watch. Позиция США на казахстанские события в целом оказалась более активной, Вашингтон, правда, больше озаботился вводом в Казахстан сил ОДКБ и, конечно, участием России в этой операции, что запустило очередной виток антироссийской риторики. Вот как увидели ситуацию в редакции авторитетной «Нью-Йорк Таймс»:

«Десятки протестующих убиты в Казахстане после того, как российский альянс отправил войска».

Вот заголовки других западных медиа:

«Станет ли Казахстан следующей Украиной для России?»

«Казахстанцы проливают свет на слабость Путина».

«Войска союзников России вмешаются в беспорядки в Казахстане».

В информационных редакциях казахстанских медиа работу своих западных коллег аналитики и обозреватели оценивают примерно так: однобокость в подаче – протестующие хорошие, власти плохие, Россия – агрессор.

О применении излюбленного инструмента западной внешней политики каких-либо санкций в отношении казахстанских властей пока ничего не слышно. Ограничительные меры в одностороннем порядке приняла лишь Германия, которая ввела эмбарго на поставку оружия в Казахстан, речь в основном о продаже охотничьего и спортивного оружия. Ну и главное, что есть прямой диалог. Президент Токаев провёл видеовстречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, на которой наверняка восполнил пробелы европейского понимания происходящего.

На наступающей неделе тема событий в Казахстане в европейском инфополе будет иметь продолжение. На первую сессию в новом году собираются депутаты Европарламента, которые планируют принять соответствующую резолюцию. Её тональность и содержание пока неизвестны.

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