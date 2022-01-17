Сергей Рутенко: Государство все делает, чтобы дети могли заниматься теннисом

Источник материала: ОНТ

О новом теннисном сезоне в программе «СпортКлуб» поговорим с председателем Белорусской теннисной федерации. Сергей Рутенко сегодня у нас в гостях.

- Сергей, добрый вечер. Два месяца прошло с момента вашего назначения на пост главы теннисной федерации. Хватило времени войти в курс дел, что было самым сложным на этом этапе?

- Сначала надо было ознакомиться с функционалом, влиться в режим работы. Сотрудники очень помогли. Команда сплоченная, хорошая, небольшая. Уже в полной мере выполняю свои обязанности.

- Наверняка, вы уже определили вектор развития. Озвучите основные моменты?

- В первую очередь – молодежь. Постараемся увеличить количество секций по всей стране, в регионах, не только в Минске. Как звено этой цепи – молодые специалисты, которых, как и в других видах спорта, не хватает. Это основной вектор нашей работы на первоначальном этапе.

- Незадолго до вашего прихода на этот пост проходил финал Кубка Билли Джин Кинг. Очевидно, будь в составе Азаренко и Соболенко, то результат был бы другим. Вас удивило решение лидеров?

- Мы с ними пообщались. Все высказали желание выступать за сборную. Но надо принимать во внимание, что у тенниса есть своя специфика. Тогда так получилось по календарю, что личные турниры проходили практически в одно время с Кубком Билли Джин Кинг, поэтому физически не смогли спортсмены присутствовать.

- Стартовал новый теннисный сезон, завтра начинается Australian Open. Какие ожидания?

- Будем надеяться, что как можно лучше выступят наши спортсмены, будем за них болеть. Надеюсь, Арина Соболенко войдет в форму, покажет то, что способна показывать. Будем желать удачи, спортивных успехов и здоровья.

- Во всем мире теннис считается весьма дорогим видом спорта. Насколько он доступен в нашей стране?

- Мы стараемся не только в областных центрах открывать школы или секции, а и в более маленьких городах. Но есть проблема специалистов: кто бы проводил эти тренировки. Государство все делает, чтобы дети могли теннисом заниматься. Когда вырастают и взрослеют спортсмены, им необходимо как можно больше ездить на международные турниры. И это, конечно, очень большая статья расходов. На уровне детей государство очень много делает, и это позволяет практически всем желающим заниматься этим видом спорта.

- После долгого перерыва в Минске должна сыграть мужская сборная в Кубке Дэвиса. Есть ли нюансы по этому моменту?

- Мы сейчас ведем дискуссию с международной федерацией. По жребию мы выиграли и имеем право на проведение в Минске. Но есть вопросы. И если будет принято решение о запрете проведения в Минске, то одна возможность – это нейтральная площадка, вторая – согласиться на игры в Мексике. Мы ведем переговоры с федерацией, специалистами и спортсменами.

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