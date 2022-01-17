Фейки в эпоху уличных революций: какую роль соцсети играют в протестах по всему миру? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

За 30 с момента распада СССР лет появился у постсоветских стран собственный, уникальный для каждой опыт. Да, поколения поздних бумеров и миллениалов России, Беларуси и, к примеру, Украины, бывало, выбирали в отдельных областях несхожие друг с другом дороги. И тем не менее был и остается у нас и общий для каждого фактор – внешний фон. Ведь в плане информационного воздействия для коллективного, пусть и не такого единого, как хочет казаться, Запада, мы по-прежнему «выходцы из Союза». Потому и повестку, в угоду их интересам, средствами их мягкой силы, нам навязывают общую. Трансформируются лишь медийные технологии влияния – якобы независимые традиционные СМИ 90-х или разные социальные сети в наше время. Но и тогда, и сейчас нашим странам «оттуда» продолжают передавать четко негативный посыл. Какими фейками нас кормили с рук еще недавно? И чего стоит ждать постсоветскому пространству в ближайшем будущем – в эпоху зумеров и поколения альфа? Вспоминает и анализирует Глеб Лавров – в «Антифейке».





А вот здравствуй, дорогой зритель, с прошедшими тебя ВСЕМИ. И вот после всего, что было, даже с некоторым облегчением сообщаю тебе, что праздник кончился в точное время, убоявшись законов природы, все осталось на своем месте. Что в свете последних событий не может не радовать. Как говорится – в этот раз, кажись, пронесло! Разве что во всей череде громких торжеств, погромов и переговоров кто-то из тебя мог, ну случайно, не заметить одной знаковой даты… Но кто ж тебе не заметить даст?

Я здесь как раз, чтоб напомнить, что на этой неделе, 14-го числа аккурат, стукнуло 11 лет, как в Тунисе победила сама себя их финиковая революция. Первая из той самой «арабской весны», что сполохами багрянца полыхает до сих пор. В том числе и в самом Тунисе. Где очередной, крайний, ибо вряд ли последний, переворот имел место быть не далее, как прошлым летом. Однако сегодня не о том конце. А про социальные сети, революции и Германию. Ну и, помимо прочего, о том, с чего все начиналось…

А начиналось в Тунисе, по их официальному мифу, все 17 декабря 2010-го. С того, что на рынке одного городка инспекторы штрафанули торговца. В ответ он пошел с жалобой в полицию. И, не добившись сатисфакции, совершил… самоподжог. А через неделю, и здесь очень важна хронология, только после массовой рассылки по соцсетям сообщений, что торговца ударила инспектор-женщина, полыхнул весь Тунис. Кстати, женщина через год, то есть уже при новой власти, в суде доказала, что никого не била. Но для Туниса и еще двух десятков стран, Египет, Сирию и Ливию включая, уже было слегка поздно. Их уже самоподожгли. И некоторые открытым пламенем догорают все еще.

При этом везде знаковый след в организации беспорядков оставили именно сети в целом. И Facebook в частности. Ученые из университета Вашингтона ровно так и написали по горящим следам: «Проанализировав 3 миллиона сообщений, гигабайты YouTube-контента и тысячи постов, новое исследование показало, что социальные сети сыграли центральную роль в событиях». А значит, что, если тебе, зритель, будут говорить, что «арабская весна» началась с фейка в сети и еще не закончилась, даже на этой неделе... Так это – правда.

В наших палестинах Facebook, кстати, тоже отметился в плане революций знатно. Украинская пресса так прямо и пишет: «Евромайдан начался с поста Мустафы Найема. "Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!" А уж чем встреча эта для Украины закончилась, пока неизвестно. На неделе об этом весь мир опять шумел. А сам Мустафа Найем нынче замминистра. Так что для него все закончилось хорошо – и вот это ни разу ни фейк.

А вот для любителя Twitter Трампа все еще только начинается. Ведь на этой неделе нынешний президент Байден впервые назвал драку у Капитолия госпереворотом. Что может для президента бывшего обернуться куда хуже, чем для Мустафы Найема. А ведь, как считает американская пресса, события на холме с трамповских твиттов как раз и начались. Сообщения эти нынче официально фейками признаны. Так что, если кто тебе, зритель, скажет, что «американская зима» началась с фейка в соцсетях – так и это тоже не фейк.

А уж про роль Telegram в протестных событиях в России в 19-м, у нас в 20-м и в Казахстане в этом году, на неделе буквально, – тут даже напоминать еще, думаю, не надо. Роль была – это не фейк. И фейки в «телеге» были. Но о том, что все может не очень хорошо для Telegram закончиться… Вот об этом, собственно, как раз сегодняшний «Антифейк».

Дело в том, что каждый раз, когда через социальные сети устраивали бучу в разных странах, страны Запада говорили, что это реализация свободы слова через медийные механизмы. И когда ту же «телегу» в России заблокировать пробовали, США, Германия и прочие требовали свободе слова не мешать! Но когда антиваксеры через мессенджер стали качать «немецкую» ситуацию, тут же оказалось, что у свободы слова границы есть. «Telegram подвергается все большей критике, поскольку правые экстремисты используют его для организации демонстраций…» – лицемерно заявили в Германии. И на уровне главы МВД пообещали лавочку прикрыть по возможности. И, кстати, о санкциях к ФРГ ни один правозащитник ни слова не сказал. Даже в «телеге».

Впрочем, выводы делать поздно, все уже все поняли. Но вот для прогноза – самое время. Дело в том, что новые медиа меняются, попытки через них на любого из нас повлиять – в любой стране мира – будут только расти. И как не вспомнить тут про игрушку младшего поколения – про TikTok. Он вообще к эмоциям апеллирует, критическое мышление минуя. То есть поле для фейков там неохватное. И пока никем глубоко, в смысле революций, не паханное.

Так что, думается, работы для «Антифейка» и в этом году будет предостаточно. Что поделать, улыбаемся и пашем... С прошедшими тебя, дорогой зритель! Всего тебе… доброго.

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