Вручены премии «За духовное возрождение». Кто они – герои нашего времени?

Источник материала: ОНТ

О духовном и силе духа говорим в рождественские дни. Герои нашего следующего сюжета своим отношением к жизни, к профессии, к окружающим, к своей стране доказали, что доброе слово, благое бескорыстное дело или даже единственный поступок способны на многое. Начало января – время вновь назвать эти имена. На неделе Президент вручил премии «За духовное возрождение», а еще специальные премии деятелям культуры и искусства, а также спортсменам, которые вновь покорили «Белорусский спортивный Олимп». Ангелина Дикун – о тех, кто силен и духом, и помыслами.





Почти три десятка лет ребята из патриотического клуба «Виккру» восстанавливают имена павших в годы Великой Отечественной. Поиск для каждого – дело чести.

Дмитрий Паклонский, поисковик: «Когда находишь бойцов, возвращаешь имена, самая главная подпитка – эмоции родных. Когда с ними общаешься, в этот момент понимаешь, что делаешь всё правильно, не зря».

Начинали с малого. Работали, что называется, на голом энтузиазме. Но с каждым годом ряды небезразличных к истории родного края росли. Сегодня «Виккру» – это 25 поисковых групп в 15 районах области, 26 тысяч возвращённых из небытия имён красноармейцев.

Илья Триханов, поисковик: «Мы показываем подвиги наших предков. Именно через их пример – они для нашей земли не пощадили жизни. Как по мне, это самый лучший пример, который можно показать подрастающему поколению».

Руководитель поисковиков Николай Борисенко в клубе нашёл свою любовь Светлану. Разведки, раскопки и перезахоронения. Преодолевать трудности, радоваться успехам вместе – стало бесценным подарком судьбы.

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»: «По большому счёту, это даже не работа. Это действительно образ жизни, который ведёт нас по жизни двоих. Смысл поисковой работы в том, что это не разовая акция. Если ты этим заболел, то уже от этого не уйдёшь».

Светлана Борисенко, начальник штаба Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»: «У нас в клубе есть ребята из первого состава, которые пришли ещё мальчишками, ничего не умели. Сейчас это взрослые люди по 45-47 лет. У них семьи, они приводят уже своих деток».

Благодаря клубу живы имена, живы судьбы, жива история. Теперь в истории клуба начнётся новая глава, где обязательно будет больше экспедиций и единомышленников, ведь работу замечают и высоко ценят.

Игорь Музалевский, художественный руководитель Народного ансамбля танца «Крыжачок»: «Мы пропагандируем народный танец, это наша основа, это наша база. Мы танцуем народные танцы, и мы для этого есть, существуем и будем существовать. Это для нас и будущего поколения».

Репертуар этого ансамбля определили ещё 77 лет назад. Практически сразу коллектив талантливых студентов стал визитной карточкой Белорусского государственного университета.

Профессиональное исполнение создавали любители, но это уже были не только студенты вуза. И последние 14 лет лучшие традиции продолжаются. Заслуженный деятель искусств Игорь Музолевский принимает в танцевальную семью только самых талантливых и таких же преданных музе танцоров.

Андрей Козлов, солист Народного ансамбля танца «Крыжачок»: «Мы все хорошие танцоры, это не два прихлопа, три притопа, у нас профессиональный руководитель, и он ставит нам прекрасную базу. Для нас это не работа и не какой-то плановый концерт, для нас это возможность показать, что мы можем».

Наталья Куприянова, солистка Народного ансамбля танца «Крыжачок»: «Ребята из коллектива – это больше, чем семья, было много поездок».

Сложно даже сосчитать количество стран, где громкими аплодисментами встречали «Крыжачок». Концертные программы ансамбля видели на всех континентах и, несмотря на пандемию, искренне ждут.

Игорь Музалевский, художественный руководитель Народного ансамбля танца «Крыжачок»: «Артисты "Крыжачка" работают каждый концерт как в последний раз, это наш принцип. Каждый зритель достоин увидеть, как максимально умеет работать коллектив. У нас такое правило, и это мои требования».

А пока артисты радуют белорусскую публику. Ни один фестиваль не обходится без задорных танцев «Крыжачка». Эти артисты умеют признаваться в любви зрителю танцем и получают взамен заслуженные аплодисменты, звания и награды.

У каждого в жизни свой Олимп. Кто-то его покоряет танцами, кто-то новыми открытиями, а кто-то мечтает выше всех прыгнуть или быстрее проплыть. Начать с малых шагов помогают «Вытокі». Фестиваль в прошлом году объединил сотни тысяч белорусов. Приобщались не только к спорту, но и культуре. Бобруйск и Лида, Кобрин и Мозырь, Орша и Солигорск. География большого праздника Национального олимпийского комитета – это каждая область страны.

Из звонких ударов молотка рождается нежнейшее ажурное чудо Натальи Климко. Об искусстве вытинанки знают многие, но выбиванку делают только здесь, на Новогрудчине. Уникальное ремесло родилось несколько веков назад.

Уже 13 лет Наталья Климко сохраняет белорусскую историю, которая едва не исчезла. Благодаря мастерице об этом искусстве уже знают далеко за пределами страны. Резные аисты разлетелись в разные концы света – Россию, Турцию, Польшу, Литву, Латвию… Возродив новогрудскую вытинанку-выбиванку, Наталья беспокоится только об одном – чтобы уникальное ремесло продолжало жить.

Наталья Климко, руководитель Клуба мастеров народного творчества «Каляровая альтанка»: «Может быть, мы сделаем какое-то свято на Новогрудчине, пригласим таких же вытинанщиков, потому что много заслуженных, народных мастеров в Беларуси».

И мечты обязательно должны исполняться: у тех, кто сам делает добро близким, кто горит своим делом и зажигает огонь внутри других, хранит историческую память или зарождает новые традиции, несмотря на сложности, преодолевает собственные барьеры и добивается успеха, чтобы жила белорусская душа.

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