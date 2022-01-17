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АКЦИЯ в Minsk World! Машино-место в подарок покупателям апартаментов в готовом доме Волна !
Источник материала: Myfin
Данная акция – отличный момент для прибыльных инвестиций в недвижимость! Ведь при перепродаже стоимость апартаментов с машино-местом значительно увеличивается! Торопитесь, чтобы инвестировать выгодно!
Заманчивое предложение? Больше информации об условиях акции можно получить по телефону 7675 или по городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719. Также ждём вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.
Воспользоваться эксклюзивным предложением могут не только столичные жители! Наши специалисты работают в 57 городах страны!
Собственное парковочное место – это не роскошь, а обязательный элемент комфорта! Почему паркинг гораздо лучше открытой стоянки?
Паркинг по адресу Германовская,7 находится через дорогу от квартала «Эмиратс». Весь квартал, в том числе и элитный дом «Волна», полностью готов к проживанию.
Здесь есть все необходимые объекты городского ритейла и уже живут десятки белорусских семей. Для продажи осталось несколько апартаментов и только сейчас вы можете приобрести их с ощутимой выгодой! Вам не придётся ждать сдачи новостройки несколько лет, ведь в готовом доме ремонт можно начать сразу после заключения договора!
Minsk World – уникальный многофункциональный комплекс, который возводится по принципу «15-МИНУТНОГО ГОРОДА». Каждый клиент получает в своё распоряжение насыщенную социальную инфраструктуру!
Школы и детские сады, взрослая и детская поликлиники, спортивные и игровые площадки, кафе и магазины, а также шикарный парк появятся в пешей доступности. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним.
При строительстве Minsk World используется европейский подход, поэтому на территории каждого квартала исключено транзитное движение транспорта. Это позволяет жильцам спокойно пользоваться спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных. Припарковать машину можно на открытых стоянках на периферии каждого квартала или в наземном паркинге.
Уже сейчас квартиры в комплексе часто покупают автовладельцы. Рядом пролегают важные транспортные магистрали – улица Кижеватова и Аэродромная – по которым будет легко добраться до центра города и в сторону МКАД.
Транспортная доступность – одна их важнейших характеристик Minsk World. В нескольких минутах ходьбы уже работает станция метро «Ковальская Слобода», в пределах комплекса строится станция метро «Аэродромная», а возле каждого квартала расположены остановки наземного транспорта.
Комфорт в Minsk World продуман до мелочей, поэтому в каждом доме вместо стандартных подъездов – дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой. На нужный этаж жильцов доставляют скоростные лифты, в том числе и панорамные. В каждом доме – апартаменты свободной планировки с панорамными окнами, на первом этаже могут быть апартаменты с террасами или коммерческие помещения с отдельными входами.
Напоминаем, что приобрести апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World можно:
Приобретайте апартаменты в готовом элитном доме «Волна» и получайте двойную выгоду! Машино-место – это лучший подарок на ваше новоселье! Торопитесь, чтобы успеть!
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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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Горячая акция для клиентов в многофункциональном комплексе Minsk World! Специально к Старому Новому году! Приобретайте апартаменты в ГОТОВОМ ЭЛИТНОМ ДОМЕ ВОЛНА в...
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