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Прогноз по валютам: продолжит ли дешеветь доллар
Источник материала: Myfin
– Из внешних событий прошедшей недели в первую очередь следует отметить падение американского доллара, которое было практически одинаковым как к европейской валюте, так и к российскому рублю. Связано это с выходом в США статистики по инфляции по итогам года. Индекс потребительских цен за год вырос на 7%. Это максимальное значение с 1980 года.
В результате валютная пара
евро/доллар выросла
с 1,1300 до 1,1470,
или на 1,5%.
Доллар к российскому
рублю подешевел
с 76,8 до 75,6 российского
рубля, или на те же 1,5%.
А
вот
евро к российскому рублю
почти не изменился и по итогам недели
остался вблизи
86,7 - 86,8
В результате на белорусском валютном рынке доллар подешевел на 1,28%, а евро и российский рубль синхронно выросли на одну и ту же величину – 0,21%.
Падение доллара утянуло стоимость валютной корзины вниз, она снизилась за неделю на 0,24%. Таким образом после двух недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине.
На начавшейся неделе тенденция по снижению доллара на мировом рынке может быть продолжена.
И в этом случае
а
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