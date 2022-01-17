Прогноз по валютам: продолжит ли дешеветь доллар

Источник материала: Myfin



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– Из внешних событий прошедшей недели в первую очередь следует отметить падение американского доллара, которое было практически одинаковым как к европейской валюте, так и к российскому рублю. Связано это с выходом в США статистики по инфляции по итогам года. Индекс потребительских цен за год вырос на 7%. Это максимальное значение с 1980 года.

В результате валютная пара евро/доллар выросла с 1,1300 до 1,1470, или на 1,5%. Доллар к российскому рублю подешевел с 76,8 до 75,6 российского рубля, или на те же 1,5%. А вот евро к российскому рублю почти не изменился и по итогам недели остался вблизи 86,7 - 86,8 российского рубля .

В результате на белорусском валютном рынке доллар подешевел на 1,28%, а евро и российский рубль синхронно выросли на одну и ту же величину – 0,21%.

Падение доллара утянуло стоимость валютной корзины вниз, она снизилась за неделю на 0,24%. Таким образом после двух недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

На начавшейся неделе тенденция по снижению доллара на мировом рынке может быть продолжена.

И в этом случае доллар может подешеветь до 2,54 белорусского рубля,

евро может вырасти до 2,95 белорусского рубля,

а российский рубль может незначительно подорожать – до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.

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