В Советском районе Минска произошел пожар

Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре погиб человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в Советском районе Минска по ул.Кривичская поступило спасателям 16 января в 12.49. Возгорание произошло на территории частного домовладения.

По данным работников МЧС, в подвале строящегося дома были следы тления теплоизоляционного материала (пеноплекс). Погиб человек. Проводится проверка.

Вечером того же дня поступило сообщение о еще одном пожаре в Советском районе столицы. Возгорание произошло в помещении мастерской по ул.Богдановича, 153в. В результате пожара повреждено имущество на площади 2 кв.м., закопчено помещение.

В обоих случаях причины пожара устанавливаются.-0-