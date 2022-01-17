«Тяжело, но мы знали, на что идем». Как молодая семья развивает фотосалон в маленьком городе

Источник материала: ProBusiness



Антонина. Фото из архива героев

В июне 2021 года супруги Владислав и Антонина из Речицы открыли точку печати фотографий в Речице, что в Гомельской области. Они не использовали таргет и не брали кредитов — но смогли за 6 месяцев в 3 раза увеличить свою аудиторию в Instagram, стали спонсорами ярмарки мастеров и ни разу не ушли в минус. О том, что потребовалось для открытия фотосалона и как ребята продвигают свои услуги, читайте в материале «Про бизнес».

«Любовь к фотографии передалась от дедушки»

— Мой дедушка всерьез увлекался фотографией — помню, как он проявлял снимки в темной комнате с красным освещением, — рассказывает Антонина. — А еще у него была коллекция старинных фото, полученных по наследству. Сейчас эти фото хранятся в моей семье. Бабушка была редактором в местной газете.

Наверное, отчасти поэтому я решила получить образование редактора-технолога. Эта специальность достаточно широко охватывает сферу печати. Мы изучали рекламу и полиграфию — логотипы, визитки и т.д. Именно это направление мне больше всего пришлось по душе. Во время учебы в университете я стала пробовать работать удаленно в Речице — появились заказы, рекомендации клиентов. Потом поработала в дизайн-студии, получила практический опыт.



Фото из архива героев

Муж Владислав на тот момент уже три года работал лесником в лесхозе. Работа сложная, начались проблемы со здоровьем. На семейном совете мы решили, что ему будет полезнее сменить род деятельности. Пришла идея открыть какой-нибудь общий бизнес. Обсуждали разные варианты и в результате остановились на фотосалоне.

Во-первых, любовь к фотографии от дедушки передалась и мне — у нас с мужем два сына, и мне всегда нравилось их фотографировать. Важной частью этого процесса стала печать снимков — для пополнения семейных архивов. Приятные воспоминания из альбомов вызывают улыбку, помогают вновь пережить чудесные эмоции.



Фото из архива героев

Во-вторых, сфера была уже изучена — мой профессиональный опыт придавал уверенности. В рамках небольшого города и масштаб выбрали соответствующий — фотосалон показался нам более простым и понятным форматом, чем целая дизайн-студия. Решили, что будем делать фото на документы, фотоколлажи, фотокниги, печатать фото различного формата и стиля, а также предлагать услуги дизайна.

Проблемы с поиском помещения

Стали искать помещение. После нескольких месяцев поисков подвернулось хорошее место площадью 8 «квадратов» с арендной платой $ 160 в месяц, не считая коммунальных платежей. Но арендатор мог сдавать это помещение только под торговлю. То есть нам не подошло.

В Речице маленькую площадь в месте с хорошим трафиком найти довольно проблематично. Предлагали в основном помещения от 30 «квадратов» с соответствующей, большой для нас, платой. Но мы не сдались — и спустя время нашли то, что нужно. Площадь — 15 «квадратов», по стоимости — сопоставимо с первым, не подошедшим, вариантом.

Особенностью помещения было его расположение — в здании банка. Попасть в наш фотосалон можно только через центральный вход. Это значит, что график работы салона должен совпадать с графиком банка: с 9:00 до 18:00 и только по будним дням.

Из-за этого большой поток клиентов по выходным упускается. Но мы решили, что справимся, — и согласились. Все-таки плюсы преобладали: надежный арендодатель, подходящая площадь, приемлемая ставка. Определяющим также было наличие пандуса у главного входа и широкого дверного проема — чтобы к нам свободно могли попасть клиенты с ребенком и коляской.



Фото из архива героев

Стали готовиться к открытию. Чтобы купить оборудование, мебель, расходные материалы и сопутствующие тематике товары, оплатить первую аренду, поставить у входа в банк рекламный штендер и разместить на здании вывеску, нам потребовалось около $ 2000. Продали машину — частично вложили деньги в старт.

Родные и знакомые отговаривали нас от кредитов — и сейчас я рада, что мы послушали совета.

Мебель заказывали в онлайн-магазине. Оборудование появлялось постепенно — собрали два компьютера для работы в офисе и на дому, купили черно-белый принтер для ксерокопии, цветной принтер для фотопечати, малый резак для фотографий, ламинатор, вспышку, зонтик, фон. Недавно купили две стойки для рекламной продукции и товаров.

Для клиентов с детьми решили оборудовать детскую зону: поставили небольшой столик и стульчики, положили карандаши, напечатали раскраски.



Фото из архива героев

С поставщиками сопутствующей продукции — фоторамок и альбомов — до сих пор не определились, все еще в поиске выгодного сотрудничества. Хочется найти приемлемое сочетание цены и качества, а из-за пандемии возможности поставки из-за границы ограничены. Поэтому последний раз рамки заказывали у российских производителей на условиях сделки только от определенной суммы.

Когда размышляли над названием и логотипом, я четко понимала — нужен запоминающийся символ.



Фото из архива героев

Предложила мужу несколько вариантов, он остановился на осьминоге — и сказал: «Ок, Тоша». Так появилось имя нашего символа — Октоша. Товарищ довольно нетипичный, и его запомнили. Многие клиенты теперь говорят: «Если с детьми видим где-нибудь осьминога — вспоминаем о вас».

«О сумасшедшей выручке речь пока не идет»

Оформили ИП на мужа и спустя четыре месяца открылись — в июне 2021 года. До Нового года налоги платили по «упрощенке», как будем работать после изменений в Налоговом кодексе — пока окончательно не определились.







Муж занимается производством, ведет учет товаров, бухгалтерию. Я отвечаю за рекламу, дизайн продукции, оформление помещения, соцсети, идеи и коммуникации. А вообще мы всегда говорим, что нас в бизнесе четверо! Двое наших мальчиков тоже принимают участие: старший помогает с идеями для детских конкурсов рисунков, а благодаря младшему наши сторис в Instagram становятся веселее.

Полностью окупить начальные вложения планируем через 1−2 года. О сумасшедшей выручке речи пока не идет, но и в текущем минусе ни разу не были. Тяжело, но мы знали, на что идем.

Среди наших услуг наиболее популярны фотопечать, фото в стиле «полароид», альбомы для фотографий детей. Если нужно — подсказываем клиентам, как лучше оформить фотографию: подписать, подарить, повесить на елочку или прищепками закрепить на веревочке и т.д. Примеры оформления разместили прямо в салоне в качестве декора.



Фото из архива героев

Активно продвигаем фотокниги — они всего на 5% дороже обычной фотопечати, но долговечнее и красивее. Также большой спрос обрела услуга оцифровки видеокассет: пленочные носители не вечны.



Фото из архива героев

Креатив в продвижении

Наша основная целевая аудитория — женщины. Поэтому рекламу и продвижение салона мы создаем, ориентируясь на них. К таргету не прибегаем, но активно ведем аккаунт в Instagram: там часто проводим конкурсы детских рисунков с Октошей. Люди участвуют, делают репосты.



Фото из архива героев

Когда только открылись, увеличить аудиторию в Instagram помог розыгрыш с крупными призами: съемка у хорошего фотографа, печать 150 фотографий и большой фотоальбом в подарок. Сейчас у нас около 1000 подписчиков. Люди становятся активнее, чаще участвуют в конкурсах, опросах. Думаю, на это влияют не только онлайн-активности, но и наше отношение к посетителям в салоне.

Осенью в нашем городе впервые проходил маркет для местных мастеров-умельцев. Мы предложили организаторам себя в качестве спонсоров: создали фирменный стиль и логотип маркета, сделали тематические бейджи для всех участников, оформили аккаунт мероприятия в Instagram.



Фото из архива героев

Приятно, что в Речице малый бизнес помогает друг другу с рекламой. Мы постоянно обмениваемся рекламными листовками с владельцами салонов красоты, кафе — с теми точками, где регулярно бывает наша целевая аудитория. А еще мы знакомим своих клиентов с местными фотографами — таким образом хотим стать связующим звеном в сфере фотографии.

При создании какого-либо бизнеса важно, чтобы вами двигала вера в то, что вы делаете. И мы верим, что все получится! В нашу точку печати мы вложили душу, и каждый день искренне стараемся помогать клиентам. Так наша общая жизнь становится намного приятнее и добрее.

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