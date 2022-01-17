Политолог Яков Кедми о причинах беспорядков в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Взять ситуацию под контроль удалось с помощью миротворцев ОДКБ. Руководство организации заявило, что эскалация ситуации невозможна. Но самому Казахстану предстоит провести большую работу над ошибками. Это связано как с действиями силового блока, так последними решениями правительства, отмечают в экспертной среде.

Подробности – в видеоинформации.



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