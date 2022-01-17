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В Казахстане жизнь возвращается в привычное русло и подсчитывается ущерб от беспорядков

17.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Казахстане жизнь возвращается в привычное русло и подсчитывается ущерб от беспорядков

Уже несколько дней из Казахстана приходят спокойные новости. После мощнейшего погрома и беспредела, который охватил страну в первые дни нового года, жизнь возвращается в привычное русло. Приходит в себя и наиболее пострадавший город – Алматы.

Сегодня здесь после перерыва открывается метро. Восстанавливается авиасообщение. Так, в Алматы из Минска прилетел первый борт, который затем доставил пассажиров в белорусскую столицу. «Белавиа» возобновила сообщение с этим южным городом Казахстана. На полное восстановление города и всей страны уйдут годы.

Практически ежедневно обновляются цифры по жертвам. Только в Алматы в результате беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. По всей стране жертв 225. Продолжается зачистка от бандформирований. Правоохранители расследуют более 400 уголовных дел. Кроме того, совершено 7 нападений на морги, похищено 41 тело. Также в полиции сообщили, что во время беспредела украдено более 1300 единиц оружия, а в группе террористов работали снайперы.

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Теги: Минск
 
 
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Уже несколько дней из Казахстана приходят спокойные новости. После мощнейшего погрома и беспредела, который охватил страну в первые дни нового года, жизнь...
 
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