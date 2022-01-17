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Вызывающие бессонницу продукты перечислила диетолог

17.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вызывающие бессонницу продукты перечислила диетолог

Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые могут вызывать бессонницу. Слова специалиста приводит РИА «Новости».

По словам Кален, бессонницу вызывают жареное мясо, баклажаны, помидоры, соления, консервированные продукты, сыр с плесенью и авокадо.

Диетолог пояснила, что дело в содержании в перечисленных продуктах большого количества тиранина.

Эксперт рекомендует также перед сном не есть продукты с мочегонными свойствами.

Фото: Pixabay

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Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые могут вызывать бессонницу. Слова специалиста приводит РИА «Новости». По словам Кален, бессонницу вызывают жареное...
 
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