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Вызывающие бессонницу продукты перечислила диетолог
Источник материала: ОНТ
Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые могут вызывать бессонницу. Слова специалиста
По словам Кален, бессонницу вызывают жареное мясо, баклажаны, помидоры, соления, консервированные продукты, сыр с плесенью и авокадо.
Диетолог пояснила, что дело в содержании в перечисленных продуктах большого количества тиранина.
Эксперт рекомендует также перед сном не есть продукты с мочегонными свойствами.
Фото: Pixabay
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Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые могут вызывать бессонницу. Слова специалиста приводит РИА «Новости». По словам Кален, бессонницу вызывают жареное...
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