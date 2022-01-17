Вызывающие бессонницу продукты перечислила диетолог

Источник материала: ОНТ

Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые могут вызывать бессонницу. Слова специалиста приводит РИА «Новости».

По словам Кален, бессонницу вызывают жареное мясо, баклажаны, помидоры, соления, консервированные продукты, сыр с плесенью и авокадо.

Диетолог пояснила, что дело в содержании в перечисленных продуктах большого количества тиранина.

Эксперт рекомендует также перед сном не есть продукты с мочегонными свойствами.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram