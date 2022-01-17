С 17 января начинает действовать социальная 10% скидка в крупных торговых сетях

Источник материала: ОНТ

Социальная скидка начинает действовать в Беларуси с 17 января. Крупные торговые сети уступят 10% от цены социально уязвимым категориям населения.

Речь о многодетных семьях, пенсионерах и тех, кто получает ежемесячное соцпособие. Соглашения между государством и бизнесом подписано еще на прошлой неделе. К программе присоединились 16 крупных ритейлеров. Скидка предоставляется на социально значимые товары. Есть и ограничение – в одной сети ежемесячная сумма покупок со скидкой должна быть не более бюджета прожиточного минимума. Основная цель социальной программы – не допустить снижения покупательской способности незащищенных слоев населения на фоне негативной ситуации с ценами на продовольствие в мире.

Для получения скидки нужно предоставить документ, который подтверждает социальный статус и право на использование поддержки. В какой форме организовать процесс, решает самостоятельно каждая из торговых сетей. В основном эта система дисконтных карт.

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