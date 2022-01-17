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Назван новый неожиданный симптом омикрон-штамма COVID-19! Может появиться даже при бессимптомном течении заболевания!
Источник материала: ОНТ
Врач-терапевт из Великобритании Нина Аслам рассказала о новом неожиданном симптоме омикрон-штамма COVID-19,
Сообщается, что анализ данных, проведенный приложением ZOE COVID Study, показал, что только 50% людей с положительным результатом на «омикрон» испытывали классические симптомы – лихорадку, непрерывный кашель, потерю или изменение обоняния. Вариант «омикрон» может вызывать несколько иные явления.
Конъюнктивит, по словам доктора Аслам, может быть симптомом заражения «омикрон»-штаммом.
Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы, тонкой мембраны, которая выстилает внутреннюю часть век.
Ранее российский иммунолог
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Назван новый неожиданный симптом омикрон-штамма COVID-19! Может появиться даже при бессимптомном течении заболевания!
Врач-терапевт из Великобритании Нина Аслам рассказала о новом неожиданном симптоме омикрон-штамма COVID-19, пишет Daily Express. Сообщается, что анализ данных, проведенный...
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