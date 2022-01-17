Снова непогода и оранжевый уровень опасности – синоптики предупредили об усилении ветра

Источник материала: ОНТ

Второй виток стихии и оранжевый уровень опасности. Усиление ветра ожидается сегодня и завтра, предупреждают синоптики. Порывы достигнут 27 метров в секунду.

Немного меньше, чем пятничные показатели, когда в разгул стихии порывы были 32 метра в секунду, но также опасно, предупреждает МЧС и напоминает простые правила безопасности – избегать шатких конструкций, держаться подальше от оборванных линий электропередач, не парковать автомобиль под деревьями.

Сильный ветер пришел в Беларусь в пятницу. Был объявлен максимальный – красный – уровень опасности. По словам синоптиков, ветер крайне редко становится такой угрозой. Пострадали 836 населенных пунктов в 84 районах. Больше всего разрушений в Минской области. Под ударом оказались крыши, линии электропередач, остановки, деревья, машины, билборды. Задерживались поезда.

Помимо ветра сегодня в стране пройдет снег. В отдельных районах метель и слабый гололед, практически повсеместно – на дорогах гололедица. На термометрах днем – от -1°C до +4°C.

Подписывайтесь на нас в Telegram