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Снова непогода и оранжевый уровень опасности – синоптики предупредили об усилении ветра
Источник материала: ОНТ
Второй виток стихии и оранжевый уровень опасности. Усиление ветра ожидается сегодня и завтра, предупреждают синоптики. Порывы достигнут 27 метров в секунду.
Немного меньше, чем пятничные показатели, когда в разгул стихии порывы были 32 метра в секунду, но также опасно, предупреждает МЧС и напоминает простые правила безопасности – избегать шатких конструкций, держаться подальше от оборванных линий электропередач, не парковать автомобиль под деревьями.
Помимо ветра сегодня в стране пройдет
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Второй виток стихии и оранжевый уровень опасности. Усиление ветра ожидается сегодня и завтра, предупреждают синоптики. Порывы достигнут 27 метров в секунду....
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