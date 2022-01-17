﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арсенал авиабомб времен войны обнаружили под Пинском

17.01.2022 09:39 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе обнаружили арсенал боеприпасов времен минувшей войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел возле деревни Жабчицы. В лесном массиве вблизи бывшего военного аэродрома случайно нашли авиабомбу. На место происшествия выехали сотрудники районного отдела милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

Для безопасности местность оперативно перекрыли. В ходе поисков военнослужащие обнаружили еще 48 авиабомб ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Обследование территории продолжается.

В УВД напоминают: при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел возле деревни Жабчицы. В лесном массиве вблизи бывшего военного аэродрома случайно нашли авиабомбу. На место происшествия выехали сотрудники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 17 января: удивительное знакомство у Близнецов, приятные сюрпризы у Дев
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by