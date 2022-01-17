|
На станции метро "Пролетарская" движение поездов было временно остановлено из-за инцидента с пассажиром
Источник материала: БелТА
17 января, Минск Корр. БЕЛТА/. В Минске на станции метро "Пролетарская" произошел инцидент с пассажиром, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.
Движение поездов временно было остановлено. А сама станция закрыта на время для пассажиров.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На станции метро "Пролетарская" движение поездов было временно остановлено из-за инцидента с пассажиром
Движение поездов временно было остановлено. А сама станция закрыта на время для пассажиров.
|
Архив (Разное)