Источник материала: БелТА

17 января, Минск Корр. БЕЛТА/. В Минске на станции метро "Пролетарская" произошел инцидент с пассажиром, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

Движение поездов временно было остановлено. А сама станция закрыта на время для пассажиров.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-