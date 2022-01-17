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На станции метро "Пролетарская" движение поездов было временно остановлено из-за инцидента с пассажиром

17.01.2022 09:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск Корр. БЕЛТА/. В Минске на станции метро "Пролетарская" произошел инцидент с пассажиром, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

Движение поездов временно было остановлено. А сама станция закрыта на время для пассажиров. 

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Движение поездов временно было остановлено. А сама станция закрыта на время для пассажиров.
 
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