В Калинковичах устранили утечку топливного спирта из ж/д цистерны

Источник материала: БелТА

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Утечку денатурированного топливного спирта из железнодорожной цистерны устранили в Калинковичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня на станции по ул. Октябрьской райцентра. Информация о течи денатурированного топливного спирта из цистерны поступила спасателям в 01.45.

Приемщик обнаружил течь топливного спирта из цистерны грузоподъемностью 92 т в сцепке вагонов прибывшего на станцию грузового поезда. Работники железной дороги устранили течь в 02.10.

По данным УМЧС, задержки в движении железнодорожных составов не произошло. Подразделения МЧС не привлекались.-0-