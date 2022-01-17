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В Калинковичах устранили утечку топливного спирта из ж/д цистерны
Источник материала: БелТА
17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Утечку денатурированного топливного спирта из железнодорожной цистерны устранили в Калинковичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел сегодня на станции по ул. Октябрьской райцентра. Информация о течи денатурированного топливного спирта из цистерны поступила спасателям в 01.45.
Приемщик обнаружил течь топливного спирта из цистерны грузоподъемностью 92 т в сцепке вагонов прибывшего на станцию грузового поезда. Работники железной дороги устранили течь в 02.10.
По данным УМЧС, задержки в движении железнодорожных составов не произошло. Подразделения МЧС не привлекались.-0-
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Инцидент произошел сегодня на станции по ул. Октябрьской райцентра. Информация о течи денатурированного топливного спирта из цистерны поступила спасателям в 01.45.
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