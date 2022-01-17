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СК выясняет обстоятельства гибели молодого человека в метро
Источник материала: БелТА
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в метрополитене, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Ленинский (Минска) районный отдел СК проводит проверку по факту падения парня
Прямо сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.
Движение поездов восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.-0-
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Ленинский (Минска) районный отдел СК проводит проверку по факту падения парня утром 17 января на пути станции метрополитена "Пролетарская" перед прибывающим...
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