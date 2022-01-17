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СК выясняет обстоятельства гибели молодого человека в метро

17.01.2022 10:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в метрополитене, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Ленинский (Минска) районный отдел СК проводит проверку по факту падения парня утром 17 января на пути станции метрополитена "Пролетарская" перед прибывающим поездом. В результате случившегося 26-летний молодой человек скончался на месте происшествия.

Прямо сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.

Движение поездов восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ленинский (Минска) районный отдел СК проводит проверку по факту падения парня утром 17 января на пути станции метрополитена "Пролетарская" перед прибывающим...
 
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