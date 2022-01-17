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Трамп снова хочет быть президентом и планирует им стать в 2024 году

17.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп снова хочет быть президентом и планирует им стать в 2024 году

Дональда Трампа не отпускает желание сделать Америку великой. И в этой миссии главным действующим лицом он видит себя.  

Именно поэтому бывший глава США нацелился на участие в следующей президентской кампании. Об этом он заявил своим сторонникам на митинге в Аризоне. Пообещал, что в 2024-ом году снова вернется в Белый дом. Впрочем, пока стоит дождаться итогов промежуточных выборов в Конгресс. Они состоятся осенью. И от их результатов будет зависеть участие Трампа в президентских выборах.

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Дональда Трампа не отпускает желание сделать Америку великой. И в этой миссии главным действующим лицом он видит себя.   Именно поэтому бывший глава США нацелился...
 
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