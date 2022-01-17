Источник материала: ОНТ

РУП «Белтелеком» выходит на рынок услуг сотовой связи. Об этом 17 января проинформировало Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.

Сообщается, что Министерство связи и информатизации внесло изменения в лицензию предприятия «Белтелеком», предоставляющие право оказывать услуги подвижной сотовой электросвязи.

Уточняется, что «Белтелеком» будет развивать услуги мобильной связи четвертого поколения в рамках договора с инфраструктурным оператором LTE.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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