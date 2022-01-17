В России ребенок провалился в канализационный люк, катаясь на санках с горки

Источник материала: ОНТ

В Тайшете (Иркутская область, Россия) 10-летний мальчик катался с горки на санках и провалился в канализационный люк. Об этом информирует РЕН-ТВ.

Мальчик пошел гулять вечером 16 января. Он провалился в люк после спуска со стихийной детской снежной горки.

Ребенка спасли прохожие. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением.

По факту инцидента прокуратурой начата проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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