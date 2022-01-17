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26-летний парень упал на пути на станции метро «Пролетарская» в Минске
Источник материала: ОНТ
Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в метрополитене,
17 января утром парень упал на пути в метро «Пролетарская» перед прибывающим поездом. 26-летний молодой человек на месте происшествия скончался.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Движение поездов восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.
Фото: архив БЕЛТА
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Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в метрополитене, сообщает CК Беларуси. 17 января утром парень упал на пути в метро «Пролетарская»...
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