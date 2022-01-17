Хотите сделать перепланировку квартиры? Вот куда сначала нужно обращаться, чтобы потом не было проблем!

Источник материала: ОНТ

Это незаконно – недавно в столице произошел случай, когда в дела перепланировки пришлось вмешаться даже прокуратуре. Хозяин квартиры без разрешения объединил холодную лоджию с жилой комнатой, а также вырезал в полу лоджии люк. И для того, чтобы использовать помещение под балконом, как подвал. На предприимчивого хозяина много раз жаловался сосед. А собственник, в свою очередь, не пускал сотрудников ЖЭСа на порог. И таких историй много. Не становитесь ее героем – лучше все делать по правилам.

Объединить ванну и туалет, соединить кухню с гостиной, перенести перегородки. У многих из нас рано или поздно возникает желание что-то изменить в своей квартире, сделать ее более удобной и современной. Отличным решением может стать перепланировка.

Андрей Новик, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства: «К работам по перепланировке относятся работы, при которых меняются либо модернизируются системы газоснабжения, газоудаления, центрального отопления, работы по устройству тепло-, паро- и звукоизоляции, работы на несущих конструкциях, работы, при которых изменяется площадь жилых помещений и вспомогательных помещений и устройства в несущих конструкциях арок и проемов».

Но, прежде чем кардинально менять свое жилье и превращать его в квартиру мечты, ремонтные работы следует согласовать с администрацией района. Для этого нужно собрать пакет документов и обратиться в службу «Одно окно».

Ольга Верамей, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома: «В любом случае вы должны быть собственником квартиры, как минимум, иметь согласие сособственников, если квартира находится в долевой собственности, и членов семьи, которые проживают в этом помещении, и которые являются уже совершеннолетними».

Однако не все смелые задумки можно узаконить. Например, нельзя объединять кухню и комнату, если стоит газовая плита, а вот если кухня оборудована электроплитой, то объединение возможно, запрещено увеличивать площадь комнат за счет лоджий, соединять балконы и лоджии с отапливаемой частью квартиры, и, конечно, жилое помещение не может быть без окон. Кроме того, нельзя менять внешний вид фасада здания.

В целом, всё, что не затрагивает инженерные системы и несущие конструкции, а также не меняет площадь квартиры.

Сейчас популярностью пользуются квартиры со свободной перепланировкой. Это единое пространство, где кроме санузла, внешних стен и несущих колонн ничего нет. Покупатель, который приобретает такое жильё, вправе сам делить площадь квартиры на необходимое количество комнат.

Андрей Шуманский, заместитель директора Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру: «Это общее пространство, в котором находится и кухонное оборудование, и какой-то там диван с телевизором называется жилая комната с кухонным оборудованием и если вы эту жилую комнату с кухонным оборудованием хотите разделить на две комнаты – на кухню и жилую комнату, вы можете ставить перегородку, согласовав ее с исполкомом. И, пожалуйста, вот вам и счастье, как говорится».

Если вы задумали самовольную перепланировку и думаете, что о ней никто не узнает, помните: это напрасно. Сообщить о ней в контролирующие органы могут как сотрудники ЖЭСА, так и недовольные соседи. И тогда штрафа точно не избежать.

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства: «За самовольные работы по перепланировке и переустройству административным законодательством установлена административная ответственность с санкцией в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин на физическое лицо и от 50 до 70 базовых величин на юридическое лицо».

А вот если вы хотите купить квартиру с неофициальной перепланировкой – будьте готовы, что контролирующие органы могут заставить вас привести помещение в первоначальное состояние. Поэтому следуйте букве закона и никакие проблемы вам будут не страшны.

Подписывайтесь на нас в Telegram