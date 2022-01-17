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Хотите сделать перепланировку квартиры? Вот куда сначала нужно обращаться, чтобы потом не было проблем!
Источник материала: ОНТ
Это незаконно – недавно в столице произошел случай, когда в дела перепланировки пришлось вмешаться даже прокуратуре. Хозяин квартиры без разрешения объединил холодную лоджию с жилой комнатой, а также вырезал в полу лоджии люк. И для того, чтобы использовать помещение под балконом, как подвал. На предприимчивого хозяина много раз жаловался сосед. А собственник, в свою очередь, не пускал сотрудников ЖЭСа на порог. И таких историй много. Не становитесь ее героем – лучше все делать по правилам.
Объединить ванну и туалет, соединить кухню с гостиной, перенести перегородки. У многих из нас рано или поздно возникает желание что-то изменить в своей квартире, сделать ее более удобной и современной. Отличным решением может стать перепланировка.
Но, прежде чем кардинально менять свое жилье и превращать его в квартиру мечты, ремонтные работы следует согласовать с администрацией района. Для этого нужно собрать пакет документов и обратиться в службу «Одно окно».
Однако не все смелые задумки можно узаконить. Например, нельзя объединять кухню и комнату, если стоит газовая плита, а вот если кухня оборудована электроплитой, то объединение возможно, запрещено увеличивать площадь комнат за счет лоджий, соединять балконы и лоджии с отапливаемой частью квартиры, и, конечно, жилое помещение не может быть без окон. Кроме того, нельзя менять внешний вид фасада здания.
В целом, всё, что не затрагивает инженерные системы и несущие конструкции, а также не меняет площадь квартиры.
Сейчас популярностью пользуются квартиры со свободной перепланировкой. Это единое пространство, где кроме санузла, внешних стен и несущих колонн ничего нет. Покупатель, который приобретает такое жильё, вправе сам делить площадь квартиры на необходимое количество комнат.
Если вы задумали самовольную перепланировку и думаете, что о ней никто не узнает, помните: это напрасно. Сообщить о ней в контролирующие органы могут как сотрудники ЖЭСА, так и недовольные соседи. И тогда штрафа точно не избежать.
А вот если вы хотите купить квартиру с неофициальной перепланировкой – будьте готовы, что контролирующие органы могут заставить вас привести помещение в первоначальное состояние. Поэтому следуйте букве закона и никакие проблемы вам будут не страшны.
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Хотите сделать перепланировку квартиры? Вот куда сначала нужно обращаться, чтобы потом не было проблем!
Это незаконно – недавно в столице произошел случай, когда в дела перепланировки пришлось вмешаться даже прокуратуре. Хозяин квартиры без разрешения объединил...
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