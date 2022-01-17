Вопросы и предложение по проекту обновленной Конституции выслушают члены Совета республики

Источник материала: ОНТ

Кампания по обсуждению проекта обновленной Конституции – широкая. Помимо диалоговых площадок, где можно задать свои вопросы и пообщаться с экспертами, работают общественные приемные. Готовы выслушать всех желающих и члены Совета республики.







Сегодня в Верхней палате парламента на вопросы граждан будут отвечать два сенатора. В первой половине дня выслушает всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответит на волнующие вопросы председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Во второй половине дня в общественной приемной будет работать председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Из-за большого количества желающих общественная приемная в Совете Республики работает по предварительной записи по телефону.

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