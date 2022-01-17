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Петр Порошенко прилетел в Киев

17.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Петр Порошенко прилетел в Киев

Самолет с экс-президентом Украины Петром Порошенко на борту приземлился в Киеве. Внимание к этому событию особое из-за того, что в Украине его обвиняют в серьезном преступлении – государственной измене.

Впрочем, политик, который около месяца пробыл за границей, уверен, что он избежит ареста из-за отсутствия основания для этого. А преследование имеет сугубо политические мотивы – таким образом Зеленский избавляется от конкурентов. Также Порошенко подозревают в содействии террористическим организациям по делу о поставках угля с Донбасса. Сегодня в районном суде Киева должны пройти слушания об избрании для политика меры пресечения.

Фото: БЕЛТА

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Самолет с экс-президентом Украины Петром Порошенко на борту приземлился в Киеве. Внимание к этому событию особое из-за того, что в Украине его обвиняют в серьезном...
 
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