Пара из Канады не может воспользоваться новым блендером из-за котов, захвативших коробку

Источник материала: ОНТ

Никки и Джессика Герсон-Нивс из Ванкувера (Канада) в декабре 2021 года приобрели новый блендер. Супружеская пара с нетерпением ждала, когда дома распакует покупку. Но Никки и Джессика совершили роковую ошибку – на несколько мгновений коробка была оставлена на полу кухни. Как рассказывает Mirror, теперь покупка «захвачена» кошками.

Джессика пошла открывать блендер, но обнаружила, что на коробке сидит их кот Макс. Хозяйка решила не трогать животное. В итоге питомец не оставлял покупку в течение нескольких часов.

Вскоре новый объект заинтересовал братьев Макса – котов Лэндо и Джорджа. В какой-то момент питомцы начали буквально воевать за право восседать на коробке.





Хозяева начали документировать кошачий конфликт. Для этого пара завела на Facebook страницу Temperamental Chucklefuck and Friends . Группа за месяц собрала более 40 тысяч подписчиков.

На котов со временем обратила внимание компания-производитель блендера. Джессике и Никки прислали точно такую же, но пустую, коробку от блендера. Коты заняли и ее, но не оставили блендер.





Фото: Temperamental Chucklefuck and Friends/Facebook

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