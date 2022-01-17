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Пара из Канады не может воспользоваться новым блендером из-за котов, захвативших коробку
Источник материала: ОНТ
Никки и Джессика Герсон-Нивс из Ванкувера (Канада) в декабре 2021 года приобрели новый блендер. Супружеская пара с нетерпением ждала, когда дома распакует покупку. Но Никки и Джессика совершили роковую ошибку – на несколько мгновений коробка была оставлена на полу кухни. Как
Джессика пошла открывать блендер, но обнаружила, что на коробке сидит их кот Макс. Хозяйка решила не трогать животное. В итоге питомец не оставлял покупку в течение нескольких часов.
Вскоре новый объект заинтересовал братьев Макса – котов Лэндо и Джорджа. В какой-то момент питомцы начали буквально воевать за право восседать на коробке.
Хозяева начали документировать кошачий конфликт. Для этого пара завела на Facebook страницу
На котов со временем обратила внимание компания-производитель блендера. Джессике и Никки прислали точно такую же, но пустую, коробку от блендера. Коты заняли и ее, но не оставили блендер.
Фото: Temperamental Chucklefuck and Friends/Facebook
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Никки и Джессика Герсон-Нивс из Ванкувера (Канада) в декабре 2021 года приобрели новый блендер. Супружеская пара с нетерпением ждала, когда дома распакует покупку. Но...
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