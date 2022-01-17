Изменения в Конституцию Беларуси: зачем нужен особый статус Всебелорусскому народному собранию?

Источник материала: ОНТ

Главное в первые месяцы года и которое определит дальнейший курс на десятилетия – проект изменений и дополнений в Конституцию. Сегодня три недели со старта общественного обсуждения.

Все предложения – как озвученные на диалоговых площадках, так и отправленные письменно или в электронном виде – собирает Национальный центр правовой информации. Один из самых обсуждаемых разделов «Личность. Общество. Государство». Традиционно много вопросов о Всебелорусском народном собрании, которое по проекту Конституции приобретает особый статус. Но сам орган для страны не новый. Первое собрание прошло в 1996-м году. И уже тогда, как подчеркивают эксперты, стало гарантом безопасности в кризисных ситуациях.

Всего в нашей современной истории было шесть Всебелорусских народных собраний. Получит ли этот орган власти конституционный статус – определят сами белорусы на референдуме уже в следующем месяце.

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