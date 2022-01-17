Украина импортирует из Турции муку из собственной пшеницы

Источник материала: ОНТ

Кризис в хлебной отрасли Украины. Страна вынуждена импортировать из Турции муку из собственной пшеницы.

Парадоксально, но в прошлом году Украина собрала рекордный урожай пшеницы, а сейчас не может обеспечить себя хлебом и маслом, поскольку продовольственная пшеница ушла на экспорт. В итоге хлебозаводы Украины вынуждены импортировать собственную муку из Турции, а расфасовывать ее уже на своей территории. Хлеб выпекается по упрощенной рецептуре – вместо 70% продовольственной пшеницы используется только 20%. Но продукция все равно подорожала на 20%. По прогнозам экономистов, к лету цена на хлеб вырастет еще в два раза.

Также на днях в украинском хлебопроме заявили, что хлебозаводы страны на грани закрытия из-за роста цен на газ. В ожидании поставок дешевой энергии большинство предприятий купили топливо только на первую половину января.

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