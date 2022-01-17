5 необычных запретов и штрафы за них в разных странах. Приготовьтесь удивляться!

Источник материала: ОНТ

В разных странах действует немало странных запретов, а за их нарушение выписывают приличные штрафы. Например, в Греции за игру на собственном ноутбуке в парке могут выписать штраф до 10 тыс. евро. А в Бельгии за бросание снежками в людей ваш кошелек может опустеть на 100 евро. Какие запреты еще существует и какова цена за их нарушения? Приготовьтесь удивляться.

В Греции существует запрет на любые компьютерные игры в общественных местах. Его собирались ввести только на азартные, но власти не разработали законодательную базу, которая смогла бы разграничивать: азартная игра или нет. Поэтому за турнир в шахматы на собственном ноутбуке в греческом парке могут выписать штраф до десяти тысяч евро.

Обычная жвачка в Сингапуре под тотальным запретом. Ее нельзя ни жевать, ни ввозить в страну — даже в качестве сувенира. Если вас с ней поймают, то придется выложить около тысячи долларов. А ввели это правило из-за того, что у уборщиков уходило много времени и сил на очищение предметов и дорог от этой резиновой конфеты.

Играть в снежки в Бельгии теперь накладно: власти ввели штрафы за бросание снежными комками в людей. Эту зимнюю забаву прировняли к киданию камнями и запретили опасное развлечение. В разных коммунах величина штрафа отличается, но в большинстве она составляет 100 евро.

Если вас в итальянском национальном парке Чинкве-Терре поймают в шлепанцах, то придется заплатить штраф от 50 до 2500 евро. Запрет связан с тем, что туристы в сланцах часто падают на неровных тропинках и травмируются. А после их очень дорого эвакуировать вертолетом до ближайшей больницы.

В Австралию строго запрещено приезжать со своей едой. За ввоз любых продуктов вас ждет штраф около 200 евро. Самыми злостными нарушителями считаются те, кто хочет провезти что-то молочное, максимальный штраф за такое нарушение — около 1500 евро.

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