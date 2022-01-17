Почему яйца нельзя хранить в холодильнике, объяснил шеф-повар

Источник материала: ОНТ

Популярный шеф-повар из Великобритании Джеймс Мартин призвал не хранить яйца в холодильнике. Об этом информирует Daily Star.

Мартин во время выступления на британском телевидении рассказал о хитрости, которую он использует для приготовления яичницы с трюфелем.

По словам повара, яйца к утру пропитываются ароматом трюфелей настолько, что добавлять сам дорогостоящий ингредиент в яичницу и не требуется.

Мартин заявил, что то же самое происходит, если хранить яйца в холодильнике, но вместо аромата трюфелей там они пропитываются запахами других лежащих рядом продуктов. Повар призвал не хранить яйца в холодильнике. По его словам, лучше их класть в сухое прохладное место.

Фото: Pixabay

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